Слова главы ОП приводит издание "Новости.LIVE".

Что говорит Буданов о переговорах?

Генерал-лейтенант отметил, что американская сторона пока не предлагает кардинально новых идей. Несмотря на это, работа над решением давних проблем продолжается в обновленном формате.

Мы ищем новые подходы к решению старых вопросов,

– заявил Буданов.

Предупреждение об угрозе российских ударов беспилотниками

Отдельное внимание во время выступления было уделено ситуации с воздушными угрозами и систематическими обстрелами. Глава разведки отметил, что противник будет продолжать применять беспилотники.

Это будет максимально жестко,

– подчеркнул глава ОП.

По его словам, регулярные атаки стали новой реальностью, в которой Украина борется и ищет эффективные решения. На вопрос о том, когда украинцам станет спокойнее или легче жить, Кирилл Буданов ответил: "Все увидят".

Напомним, что в последние дни обсуждается также вопрос о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов отказаться от ударов по России исключительно в случае зеркальных шагов со стороны Москвы.

Что же касается потенциальной встречи лидеров государств, то Кремль пока отклонил предложения президента Украины встретиться с Путиным на саммите G20, отметив, что в России вопрос о поездке главы Кремля на встречу "Группы двадцати" якобы даже не обсуждался.

Вместо этого Сергей Лавров дерзко пригласил Зеленского в Москву, подчеркнув, что это, мол, "огромный жест доброй воли с их стороны".