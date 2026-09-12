Слова керівника ОП передає видання Новини.LIVE.
Що каже Буданов про переговори?
Генерал-лейтенант зазначив, що американська сторона наразі не пропонує кардинально нових ідей. Попри це, робота над розв'язанням давніх проблем триває в оновленому форматі.
Ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань,
– висловився Буданов.
Попередження про загрозу російських ударів безпілотниками
Окрему увагу під час виступу було приділено ситуації з повітряними загрозами та систематичними обстрілами. Очільник розвідки зауважив, що противник продовжуватиме застосовувати безпілотники.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Це буде максимально жорстко,
– підкреслив глава ОП.
За його словами, регулярні атаки стали новою реальністю, у якій Україна бореться та шукає ефективні рішення. На запитання про те, коли українцям стане тихіше або легше жити, Кирило Буданов відповів: "Всі побачать".
Нагадаємо, що останніми днями обговорюється також питання можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий відмовитися від ударів по Росії виключно в разі дзеркальних кроків з боку Москви.
Що ж стосується потенційної зустрічі лідерів держав, то Кремль наразі відкинув пропозиції президента України зустрітися з Путіним на саміті G20, зазначивши, що в Росії питання поїздки очільника Кремля на зустріч Групи двадцяти ще нібито навіть не обговорювалося.
Натомість Сергій Лавров зухвало запросив Зеленського до Москви, підкресливши, що це, мовляв, "величезний жест доброї волі з їхнього боку".