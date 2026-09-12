Слова керівника ОП передає видання Новини.LIVE.

Що каже Буданов про переговори?

Генерал-лейтенант зазначив, що американська сторона наразі не пропонує кардинально нових ідей. Попри це, робота над розв'язанням давніх проблем триває в оновленому форматі.

Ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань,

– висловився Буданов.

Попередження про загрозу російських ударів безпілотниками

Окрему увагу під час виступу було приділено ситуації з повітряними загрозами та систематичними обстрілами. Очільник розвідки зауважив, що противник продовжуватиме застосовувати безпілотники.

Це буде максимально жорстко,

– підкреслив глава ОП.

За його словами, регулярні атаки стали новою реальністю, у якій Україна бореться та шукає ефективні рішення. На запитання про те, коли українцям стане тихіше або легше жити, Кирило Буданов відповів: "Всі побачать".

Нагадаємо, що останніми днями обговорюється також питання можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий відмовитися від ударів по Росії виключно в разі дзеркальних кроків з боку Москви.

Що ж стосується потенційної зустрічі лідерів держав, то Кремль наразі відкинув пропозиції президента України зустрітися з Путіним на саміті G20, зазначивши, що в Росії питання поїздки очільника Кремля на зустріч Групи двадцяти ще нібито навіть не обговорювалося.

Натомість Сергій Лавров зухвало запросив Зеленського до Москви, підкресливши, що це, мовляв, "величезний жест доброї волі з їхнього боку".