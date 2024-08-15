Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что россияне имели план наступления на Харьковском и Сумском направлениях. Реализация первого оказалась не успешной, поэтому противник начал концентрировать свои силы в районе Суджи, чтобы, возможно, атаковать Сумскую область.

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Цели ВСУ

По мнению Игоря Романенко, украинское командование решило проявить активность, чтобы не допустить воплощения замысла России относительно нового наступления на украинские территории.

Целью ВСУ также является заставить россиян перебрасывать на оборону Курщины свои военные мощности из районов, где ведутся активные боевые действия. Говорится о Херсонском, Харьковском и Запорожском направлениях.

Кроме военных целей есть и международный эффект от таких действий (Сил обороны – 24 Канал). Наступление на Курщине было неожиданным для наших союзников и врага. В условиях информационной войны морально-психологическое состояние у своих граждан, граждан противника и союзников является выигрышным во время тех действий, которые происходят сейчас,

– отметил он.

Своевременная оборона

Военный эксперт отметил, что украинским военным важно определить потенциал врага, который он уже наращивает, чтобы вовремя сформировать устойчивую оборону, чтобы и в дальнейшем продолжать ведение активных действий на территории России.

Надеюсь, что наше военно-политическое руководство своевременно отреагирует на изменение ситуации и перейдет к другому виду боевых действий,

– сказал Романенко.