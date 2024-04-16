Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ Егор Чечеринда. Он отметил, что сейчас как никогда важно сохранять единство.

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Стремятся тотально расколоть общество

Все российские информационные, психологические, специальные операции направлены на раскол украинского общества. Сначала делили по языковому признаку – российский или украинский, потом по регионам – Восток и Запад, на тех, кто выехал из страны, и тех, кто остался, гражданских и военных и тому подобное.

Возможно, я слишком часто использую это слово, ведь нельзя оскорбительно и пренебрежительно относиться к украинским гражданам, даже тем, кто не мобилизовался по объективным или субъективным причинам,

– сказал Чечеринда.

Единственная цель – расколоть украинское общество, посеять уныние, деморализовать и военных, и гражданских. В частности, среди военных вызвать ненависть к мужчинам, которые еще не мобилизовались, а у не мобилизованных вызвать агрессию и страх перед военными, представителями ТЦК.

У нас сейчас "самое большое" зло – не Путин и его армия, а работники ТЦК. Хотя они просто выполняют свою работу,

– отметил майор ВСУ.

"Если придет оккупант, то никто спрашивать не будет"

Сейчас тикток захватили видео, на которых мужчины снимают отдых за границей и называют себя "уклонистами". В Главном управлении разведки отметили, что синхронность появления многочисленных видео и песен, в которых "героизируют" мужчин, которые сбежали за границу, свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской компании.

ИПСО, о котором говорят в ГУР, имеет единственное направление – расколоть общество, посеять уныние, панику и обиду друг на друга,

– добавил Чечеринда.

Он вспомнил ролик, в котором наглядно показали, какой будет судьба тех, кто сейчас уклоняется от службы в ВСУ в случае, если Украина не устоит.

Подобные ролики, мне кажется, может немножко с опозданием появляются, но они должны распространиться и люди должны понимать, если в Украину придет российский оккупант, то никто уже никого спрашивать не будет,

– отметил майор ВСУ.

Сначала на видео изображен разговор якобы сотрудника ТЦК с уклонистами: один говорит, что у него третья группа инвалидности, второй, что пойдет воевали после депутатов, а третий, что ухаживает за бабушкой. А потом камера показывает этого сотрудника ВСК, который на самом деле военнослужащий вооруженных сил России, который вызвал этих ребят на допрос. Далее их уже в российской форме сажают в грузовик и отправляют на Берлин.

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