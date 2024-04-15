Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Отметим, что речь идет о "заочном суде" над Василием Малюком по обвинению в терроризме.
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Российская ИПСО против Малюка
Российская пропаганда 15 апреля обнародовала информацию о том, что Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты главы СБУ Малюка на его заочный арест по делу о терроризме.
В то же время СБУ дала свой комментарий относительно сообщений оккупантов. Так, Служба безопасности Украины призвала СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов России по поводу заочного ареста Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" исключительно как проявление вражеских ИПСО.
Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", которая якобы подает апелляции от имени председателя СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны России,
– отметили в СБУ.
Все мероприятия, которые осуществляет Служба безопасности Украины, полностью соответствуют нормам национального и международного законодательства.
Что этому предшествовало
- Басманный суд Москвы 26 марта вынес решение о "заочном аресте" главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его обвиняют якобы "в организации теракта", а также оккупанты объявили его в "международный и федеральный розыск". Малюка обвиняют в подрыве Крымского моста осенью 2022 года. Кроме этого, россияне пытаются приплести к главе СБУ теракт в "Крокус Сити Холле".
- В частности, как доказательства, пропагандисты приводят различные заявления главы СБУ в эфире телемарафона. Кроме того, генерала Москва обвиняет в якобы причастности к ликвидации российских пропагандистов и предателей, хотя сам он официально не признавал этого участия.
- Сам Василий Малюк отметил, что так называемый "арест от карманных судей Кремля" не заслуживает никакого внимания. Его интересует только один суд – суд на Путиным. Поэтому СБУ будет делать все от них зависящее, чтобы увидеть военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее.