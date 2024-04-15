Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Отметим, что речь идет о "заочном суде" над Василием Малюком по обвинению в терроризме.

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Российская ИПСО против Малюка

Российская пропаганда 15 апреля обнародовала информацию о том, что Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты главы СБУ Малюка на его заочный арест по делу о терроризме.

В то же время СБУ дала свой комментарий относительно сообщений оккупантов. Так, Служба безопасности Украины призвала СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов России по поводу заочного ареста Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" исключительно как проявление вражеских ИПСО.

Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", которая якобы подает апелляции от имени председателя СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны России,

– отметили в СБУ.

Все мероприятия, которые осуществляет Служба безопасности Украины, полностью соответствуют нормам национального и международного законодательства.

Что этому предшествовало