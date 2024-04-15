Про це у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба Служби безпеки України. Зазначимо, що йдеться про "заочний суд" над Василем Малюком за звинуваченням у тероризмі.
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Російська ІПСО проти Малюка
Російська пропаганда 15 квітня оприлюднила інформацію про те, що Басманний суд Москви зареєстрував скаргу захисту голови СБУ Малюка на його заочний арешт у справі про тероризм.
Водночас СБУ дала свій коментар щодо повідомлень окупантів. Так, Служба безпеки України закликала ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів Росії з приводу заочного арешту Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" виключно як прояв ворожих ІПСО.
Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку Росії,
– зазначили в СБУ.
Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства.
Що цьому передувало
- Басманний суд Москви 26 березня виніс рішення про "заочний арешт" глави Служби безпеки України Василя Малюка. Його звинувачують буцімто "в організації теракту", а також окупанти оголосили його у "міжнародний та федеральний розшук". Малюка звинувачують у підриві Кримського мосту восени 2022 року. Окрім цього, росіяни намагаються приплести до голови СБУ теракт у "Крокус Сіті Холі".
- Зокрема, як докази, пропагандисти наводять різні заяви глави СБУ в ефірі телемарафону. Крім того, генерала Москва звинувачує у нібито причетності до ліквідації російських пропагандистів та зрадників, хоча сам він офіційно не визнавав цієї участі.
- Сам Василь Малюк наголосив, що так званий "арешт від кишенькових суддів Кремля" не заслуговує жодної уваги. Його цікавить лише один суд – суд на Путіним. Тому СБУ буде робити все від них залежне, аби побачити військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше