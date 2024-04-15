Про це у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба Служби безпеки України. Зазначимо, що йдеться про "заочний суд" над Василем Малюком за звинуваченням у тероризмі.

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Російська ІПСО проти Малюка

Російська пропаганда 15 квітня оприлюднила інформацію про те, що Басманний суд Москви зареєстрував скаргу захисту голови СБУ Малюка на його заочний арешт у справі про тероризм.

Водночас СБУ дала свій коментар щодо повідомлень окупантів. Так, Служба безпеки України закликала ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів Росії з приводу заочного арешту Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" виключно як прояв ворожих ІПСО.

Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку Росії,

– зазначили в СБУ.

Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства.

Що цьому передувало