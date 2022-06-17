Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что в большинстве случаев под угрозой от наступления Беларусь Волынская, Ровенская, Тернопольская и Львовская области.

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По его словам, эти 4 области могут оказаться под угрозой. "И главная цель белорусской армии – перерезать путей снабжения западного оружия ", – заметил Жданов.

Хватит ли у них ресурса? Эксперт ответил, что российская поставка ресурсов для белорусских военных будет осуществляться через территорию самой Беларуси.

Дело в том, что даже если они объединят усилия с российскими захватчиками, но не прекратят поставки западного вооружения в Украину, то они погибнут там вместе с оккупантами.

– объяснил Жданов.

По его словам, самая главная задача для Путина – чтобы прервалась поставка оружия для Украины хоть на время. К тому же президенту России совсем не жаль белорусской армии, если вся она погибнет.

Олег Жданов рассказал, какие области под угрозой наступления из Беларуси:



Вторгнется ли белорусская армия в Украину

В последнее время у наших границ Беларусь очень активно развернула якобы военные учения. В Украине по этому поводу уже начали готовиться к вероятному вторжению, ведь подобные "учения" были и до 24 февраля.

Лукашенко спросили, перейдет ли его армия в границу. “Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы пройдете нашу границу, мы мгновенно ответим”, – сказал Лукашенко.

Более того, белорусскому диктатору почему-то пригрезилось, что мы собираемся бить по Мозыру, и он сразу же "разродился" угрозами. Мол, тогда Белоруссия ударит по Киеву и даже не будет заходить в Украину.

В настоящее время белорусские военные продолжают стоять у границы с Украиной. Они провели обучение, которое длилось с 14 по 16 июня. На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задания по прикрытию границы. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.

Украинские власти и военные готовятся ко всем возможным рискам и наступлению с этой стороны. Поэтому президент Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, он поручил проверить готовность в четырех областях.

Оценку пришествия из Беларуси дали в украинском МВД. Советник министра Виктор Андрусив заявлял, что для Лукашенко решение вторгнуться в Украину может оказаться катастрофой.

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