Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що нращзі під загрозою від наступу Білорусь Волинська, Рівненська, Тернопільська та Львівська області.

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За його словами, ці 4 області можуть опинитися під загрозою. "І головна мета білоруської армії – перерізати шляхів постачання західної зброї", – зауважив Жданов.

Чи вистачить у них ресурсу? Експерт відповів, що російське постачання ресурсів для білоруських військових буде здійснюватися через територію самої Білорусі.

Справа в тому, що навіть якщо вони об’єднають зусилля з російськими загарбниками, але не припинять поставки західного озброєння в Україну, то вони загинуть там разом з окупантами,

– пояснив Жданов.

За його словами, найголовніше завдання для Путіна – щоб перервалося посттачання зброї для України хоч на деякий час. До того ж, президенту Росії зовсім не шкода білоруської армії, якщо вся вона загине.

Олег Жданов розповів, які області під загрозою наступу з Білорусі:



Чи вторгнеться білоруська армія в Україну

Останнім часом біля наших кордонів Білорусь дуже активно розгорнула нібито військові навчання. В Україні з цього приводу вже почали готуватися до ймовірного вторгнення, адже схожі "навчання" були й до 24 лютого.

Лукашенка запитали, чи перейде його армія кордон. “Ми не збираємося нікуди заходити, доки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон, ми миттєво відповімо”, – сказав Лукашенко.

Ба більше, білоруському диктатору чомусь примарилось, що ми збираємось бити по Мозиру, і він одразу ж "розродився" погрозами. Мовляв, тоді Білорусь вдарить по Києву і навіть не буде заходити до України.

Наразі білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели навчання, яке тривало з 14 по 16 червня. На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Водночас туди підвозять боєприпаси та техніку.

Українська влада та військові готуються до всіх можливих ризиків та наступу з цієї сторони. Тому президент Володимир Зеленський 15 червня зібрав засідання щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, він доручив перевірити готовність у чотирьох областях.

Оцінку наступу з Білорусі дали в українському МВС. Радник міністра Віктор Андрусів заявляв, що для Лукашенка рішення вторгнутися в Україну може стати катастрофою.

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