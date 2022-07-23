Задача – уничтожить Украину: в разведке рассказали о планах путина

Стратегическая цель владимира путина в Украине не изменилась – это уничтожение украинской государственности. Враг хочет силой изменить идентичность и сознание украинского народа.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он подчеркнул, что, несмотря на все заявления сергея лаврова об "изменении целей" спецоперации, цель – такая же, как была.

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Враг хочет силой изменить идентичность украинцев

Несмотря на разные слова, которыми жонглирует лавров и все "говорящие" головы кремля, эта задача – уничтожить государственность Украины и украинскую нацию как таковую. В силовой способ россияне хотят изменить идентичность и сознание украинцев,

– объяснил Юсов.

Доказательством тому те события, которые происходят на территории, например, оккупированной Херсонщины. В регион массово завозят российские учебники, а также оккупанты привозят своих учителей и преподавателей.

россияне будут пробовать оккупировать Донбасс

В ГУР Минобороны говорят, что боевые действия не стихают по всей линии столкновения. Горячей точкой остается район Бахмута. Стратегия врага по Донбассу – неизменная, несмотря на все неудачи, войска будут пытаться установить контроль над регионом.

На Юге россияне делают все возможное, чтобы блокировать украинское контрнаступление. При этом россияне активно бьют из всего доступного им вооружения.

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Заявление лаврова о новых целях войны: коротко

Ранее глава мид россии сергей лавров заявил, что, мол, географические цели так называемой "спецоперации" изменились.

Теперь москва хочет оккупировать не только Донбасс, но и Херсонщину, Запорожье, Харьковщину и некоторые другие территории.

При этом вину за это лавров возложил на Запад – за поставку дальнобойного оружия.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупантов географии научат HIMARS.

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