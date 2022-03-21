Цель – запугать людей, – заместитель Кличко об увеличении взрывов в Киеве

В Киеве участились взрывы, в частности во время последней атаки оккупантов в Подольском районе погибли 8 человек, а также есть масштабные разрушения даже ТРЦ. Это продуманное запугивание.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Николай Поворозник – первый заместитель мэра Киева. По его словам, оккупанты используют это для того, чтобы запугать как можно больше людей.

К теме Как выглядит разбомбленный ТРЦ в Киеве, который атаковал россияне

Поворозник: Посеять страх и панику не удается

Речь идет о психологическом влиянии и давлении на киевлян, уверен Поворозник. Однако люди наоборот злеют и сплачиваются, а значит, враг своей цели не достигает.

Целью как раз является запугать людей, посеять страх и панику, но на самом деле это имеет обратное следствие,

– заметил он.

Также заместитель Виталия Кличко подчеркнул, что система противоракетной обороны активно работает, учитывая, что в последние дни количество взрывов в городе намного увеличилось.

"Они вызваны как прямыми попаданиями, так и осколками от ракет, которые сбиты над Киевом. О периодичности, наверное, говорить не приходится, потому что видим, что это хаотические обстрелы в основном жилых кварталов города", – добавил Поворозник.

В КГГА уверены, что частые обстрелы столицы являются продуманным запугиванием людей: смотрите видео