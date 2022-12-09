Мечты Путина на будущее проанализировали исследователи американского Института изучения войны. Аналитики считают, что почти за 10 месяцев безуспешной для россиян войны ситуация не изменилась.

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Путин хочет создать иллюзию перед Западом

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированных украинских области,

– говорится в сообщении.

Так, 8 декабря Песков заявил, что одной из главных целей "специальной военной операции" в Украине в первую очередь якобы была "защита жителей юго-востока Украины и Донбасса". О наполеоновском плане "Киев за 3 дня" представитель Путина решил не вспоминать.

Песков даже сказал, что сейчас руководство России не обсуждает оккупацию новых территорий Украины, потому что, мол, у них и так много работы на тех территориях, которые уже захватили. Кроме того, нужно полностью установить контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Заметим, что такими высказываниями Песков хотел еще больше повлиять на те страны Запада, которые настаивают на переговорах между Украиной и Россией.

В то же время спикер Путина признал, что Россия все еще преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" Украины. В ISW отметили, что это подтверждает планы Кремля об изменении режима и устранении способности Украины противостоять грядущим нападениям или давлению. То есть после того, как россияне сбежали из Киевской области, их планы не изменились.

Обратите внимание! Издание Politico в своем ежегодном рейтинге политиков отправило Путина в категорию "мечтателей". Там он занял свое почетное место "неудачника". Журналисты подчеркнули, что мечта агрессора о захвате Украины так и не осуществилась. Он предстал перед всем миром неудачником.