Мрії Путіна на майбутнє проаналізували дослідники американського Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що за майже 10 місяців безуспішної для росіян війни ситуація не змінилася.

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Путін хоче створити ілюзію перед Заходом

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, попри те, що прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані українські області,

– мовиться у повідомленні.

Так, 8 грудня Пєсков заявив, що однією з головних цілей "спеціальної військової операції" в Україні першочергово буцімто був "захист жителів південного сходу України та Донбасу". Про наполеонівський план "Київ за 3 дні" речник Путіна вирішив не згадувати.

Пєсков навіть сказав, що зараз керівництво Росії не обговорює окупацію нових територій України, бо, мовляв, у них і так багато роботи на тих територіях, які вже захопили. Крім того, треба ж повністю встановити контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Зауважимо, такими висловлюваннями Пєсков хотів ще більше вплинути на ті країни Заходу, які наполягають на переговорах між Україною та Росією.

Водночас речник Путіна таки визнав, що Росія все ще переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" України. В ISW зазначили, що це підтверджує плани Кремля про зміну режиму та усунення здатності України протистояти майбутнім нападам або тиску. Тобто після того, як росіяни втекли з Київської області, їхні плани не змінилися.

Зверніть увагу! Видання Politico у своєму щорічному рейтингу політиків відправило Путіна у категорію "мрійників". Там він посів своє почесне місце "невдахи". Журналісти наголосили, що мрія агресора про захоплення України так і не здійснилася. Він постав перед всім світом невдахою.