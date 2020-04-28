Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция

В Украине в ДТП гибнет в 30 раз больше, чем на войне.

Безпекова політика у дорожньому будівництві

В Україні за 2019 рік сталося понад 160 тис. ДТП, майже по одному – кожні три хвилини. За рік в ДТП загинули 3454 осіб, це в тридцять один раз більше, ніж вбито в зоні ООС. Ще більше 30 тисячі осіб було травмовано в ДТП або стали після них інвалідами.

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Для вирішення цих проблем сприятиме закон "Про аудит безпеки автомобільних доріг". Всі дороги цього року будуватимуться за новими стандартами: будуть запроєктовані кільцеві розв'язки, впроваджені безпечні повороти.

У 2020 році на інфраструктуру безпеки скерують 1,5 млрд грн:

35 кільцевих розв'язок;

20 різнорівневих пішохідних переходів;

500 пішохідних переходів в місцях, де найчастіше стають ДТП;

ліквідацію 16 ділянок з найбільшою кількістю ДТП.

Орієнтація на якість

Наразі впроваджується незалежна оцінка та контроль якості дорожньо-будівельних робіт. До цих процесів залучаються міжнародні компанії, що диверсифікує ризики і дозволяє посилити конкуренцію в сфері моніторингово-консультативних послуг. Перші контракти підписані із австрійською та французькою інженирінговими компаніями.

Власне, питання якості дорожних робіт стосується і напрацювання типових методичних рекомендацій до закупівельного процесу. Їх розробкою і впровадженням займається команда нового очільника Держагентства автомобільних доріг. У нових рекомендаціях встановлюються типові кваліфікаційні вимоги до підрядників – вони будуть однакові у всіх регіонах. Ніхто не зможе їх виписати під конкретну організацію.

Тендерна документація також буде типовою, в залежності від видів робіт. Не можна буде прописати у тендері "унікальну машину або кар'єр у радіусі 20 кілометрів”. Все робиться для того, щоб з'явилася здорова конкуренція на дорожньо-будівельному ринку.

Водночас, в процесі державного регулювання не слід забувати про мотивацію і та можливості росту малих та середніх підрядних компаній.

Такі компанії, які якісного та сумлінно виконують дорожньо-будівельні роботи та експлуатаційне утримання протягом 3-5 років, не мають претензій від замовників та контролюючих органів повинні мати право для переходу від участі у тендерах на дороги ІV-V категорії до будівництва доріг І-ІІІ категорій.

У цілому ж, протягом наступних 5 років, програмою діяльності Уряду, задля досягнення поставленої мети Великого Будівництва в дорожній галузі, буде оновлено 24 тис. км з 47 тис. км доріг загального користування державного значення.

Що у планах Укравтодору далі?

Розбираємо по основних пунктах.

а) Спрощення процедур при початку дорожньо-будівельних робіт шляхом оптимізації процедури набуття права на виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, що скоротить процедуру на один місяць.

б) Підвищення ефективності системи забезпечення якості дорожніх робіт, а також забезпечення проведення аудитів і перевірок безпеки автомобільних доріг шляхом:

– комплексного врегулювання питань щодо участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проєктів відповідно до міжнародно визнаних стандартів якості будівельних робіт;

– забезпечення належного контролю за дотриманням гарантійних зобов'язань по відремонтованих об'єктах;

– впровадження стандартів та процедур проєктування безпечних доріг та попередження (виключення або зменшення) місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, покращення організації та безпеки руху, зменшення економічних втрат в зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей під час дорожньо-транспортних пригод.

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в) Удосконалення системи ціноутворення для дорожніх робіт шляхом запровадження моделі управління циклом інфраструктурних проєктів та впровадження системи ціноутворення у галузі дорожнього будівництва.

г) Системне та планове відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

На сьогодні, працівники дорожньо-будівельної галузі виконують свою роботу не зважаючи на карантин, на рівні із медиками та поліцейськими, які стали на вістрі заходів по боротьбі з коронавірусом. Враховуючи це, ми маємо забезпечити відповідне ритмічне та повноцінне фінансування запланованих дорожньо-будівельних робіт, які принесуть потужний мультиплікативний ефект в суміжних галузях та й усій економіці України вцілому.