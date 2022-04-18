Целью мог быть и вокзал, а удары были с самолетов и с Каспийского направления, – Козицкий

Утром россияне обстреляли ракетами гражданские объекты во Львове. По предварительной информации, обстрел произошел с самолета – с Каспийского направления. Какова была цель агрессора – неизвестно.

Об этом сообщил на брифинге председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует 24 канал. Он отметил, что точной информации пока нет.

К теме Люди погибли на работе, – Садовый рассказал подробности о погибших и пострадавших от обстрелов

Враги попали в шиномонтаж

Ракеты попали в военные объекты – склады, однако военнослужащих там не было. Еще одна ракета попала в шиномонтаж. Козицкий предполагает, что вероятно, целью был вокзал.

Однако даже варианта с преднамеренным обстрелом представители власти не отвергают. Ведь враг сейчас "звереет", следовательно, в стране вообще нет места, где полностью безопасно.

Львов – это гуманитарный хаб

Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что Львов сейчас – это гуманитарный хаб, где принимают переселенцев. Все военные объекты вывели за его пределы.

Узнайте, как это было: Россия нанесла по Львову мощные ракетные удары

В результате ракетного обстрела Львова погибли 7 человек, 11 получили травмы. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.