Целью мог быть и вокзал, а удары были с самолетов и с Каспийского направления, – Козицкий
Утром россияне обстреляли ракетами гражданские объекты во Львове. По предварительной информации, обстрел произошел с самолета – с Каспийского направления. Какова была цель агрессора – неизвестно.
Об этом сообщил на брифинге председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует 24 канал. Он отметил, что точной информации пока нет.
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Враги попали в шиномонтаж
Ракеты попали в военные объекты – склады, однако военнослужащих там не было. Еще одна ракета попала в шиномонтаж. Козицкий предполагает, что вероятно, целью был вокзал.
Однако даже варианта с преднамеренным обстрелом представители власти не отвергают. Ведь враг сейчас "звереет", следовательно, в стране вообще нет места, где полностью безопасно.
Львов – это гуманитарный хаб
Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что Львов сейчас – это гуманитарный хаб, где принимают переселенцев. Все военные объекты вывели за его пределы.Обратите внимание! В результате ракетного обстрела Львова погибли 7 человек, 11 получили травмы. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
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