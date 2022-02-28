Как прошла еще одна ночь войны в Киеве

В Киевской городской государственной администрации отметили, что ночью население готовилось к обороне.

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Когда после 08:00 вы выйдете в город, то увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, появившиеся на улицах Киева,

– говорится в сообщении.

Уличные бои продолжают практически в каждом районе города. Поэтому выходить на улицу киевлянам советуют только в очень важных случаях – за продуктами или лекарствами.