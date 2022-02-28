Як минула ще одна ніч війни у Києві
У Київській міській державній адміністрації наголосили, що вночі населення готувалося до оборони.
До теми Обстріли у Чернігові: окупанти поцілили у дитячий садок і магазин
Коли після 08:00 ви вийдете в місто, то побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва,
– мовиться у повідомленні.
Наразі вуличні бої продовжують практично у кожному районі міста. Тому виходити на вулицю киянам радять лише у дуже важливих випадках – по продукти чи ліки.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.