Целый батальон из 60 бригады России отказался воевать против Украины: командование бессильно
30 марта 2022 , 16:47Читати новину українською
Источник:фейсбук Романа Цимбалюка
В 60 отдельной мотострелковой бригаде России военнослужащие целыми подразделениями отказываются идти на войну с Украиной.
Речь идет о 60 отдельной мотострелковой бригаде 5 общевойсковой армии из воинской части 16871, которая размещена в селе Монастырище Черниговского района (Приморский край).
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Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что командование бригады не смогло повлиять на ситуацию.
Личный состав второго мотострелкового батальона 60 бригады отказался идти в наступление в полном составе. Командование бригады было бессильно что-либо предпринять в этой ситуации,
– сказал он.
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