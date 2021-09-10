Подробнее о вероятных нарушениях

Ключевые собеседования финалистов происходили 13 августа. В это время львиная доля членов конкурсной комиссии присоединились к заседанию в режиме видеоконференции. В то же время они даже не появились на экране.

Заметьте Не так просто, как оказалось, – Мельник заявил, что БЭБ не запустят в сентябре

Кроме того, эти члены комиссии не ставили кандидатам вопросов и вообще никак не показывали своего присутствия. По данным расследователей со "Схем", это ставит под сомнение наличие кворума. Он необходим для легитимизации конкурса.

Также заранее не определили способ распределения голосов и методику составления рейтингов кандидатов. Эти процедуры определяли сами члены комиссии уже в день решающего голосования.

Кроме того, говорится, что один из членов комиссии – министр Сергей Марченко – мог иметь конфликт интересов при голосовании за Вадима Мельника. Все из ранее подписанного трудового контракта.

Журналисты заявили, что члены конкурсной комиссии не подтвердили своего присутствия на заседании 13 августа. В этот день определили тройку финалистов. Среди них был и будущий глава БЭБ Мельник.

Члены комиссии – министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко – были участниками заседания в режиме видеоконференции. Однако хотя на экранах были их фамилии, политики никак не подтвердили свое присутствие.

Они не подали голос даже тогда, когда их представлял председатель конкурсной комиссии Тимофей Милованов.

Физически присутствовали только 3 члена комиссии

Журналисты сообщили, что участие в финальном заседании подтвердили только 3 членов комиссии. В частности, сам Милованов.

Комментарий Марченко

Впоследствии Марченко заявил: чтобы сформировать мнение о кандидатах, не обязательно присутствовать на собеседовании.

Можно просто посмотреть их биографические справки и понять, кто и как, какое качество этих кандидатов,

– заявил министр.

Отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов, Марченко заявил, что "в этом ракурсе так этот вопрос не рассматривал".

Заметьте! Кроме того, камера зафиксировала, что секретарша комиссии Галина Шевченко проголосовала за 6 кандидатов вместо 5.

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