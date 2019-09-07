Член коллегии МВД, бывший народный депутат Антон Геращенко считает, что показания Владимира Цемаху по делу MH17 значительно переоценены и его надо выдать РФ в рамках обменного процесса.

Геращенко считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines и бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" так называемой "ДНР" Владимир Цемах не важно свидетельством процесса. Об этом он рассказал в эфире телепередачи "Свобода слова".

Читайте также: Освобождение боевика Цемах: есть опасность для Украины

Бывший нардеп добавил, что был дважды допрошен следственной группой из Нидерландов в рамках дела о сбивания рейса MH17, и подчеркнул, что именно он первым сообщил миру о том, что это было сделано с помощью ЗРК "Бук".

К слову, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин ранее отмечал, что заявления о высокой важности Цемах в расследовании о сбивании малазийского боинга могут быть манипуляцией со стороны Путина.

Как Цемах может быть причастен к делу о сбивании MH17?

Киевский апелляционный суд отпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Он является главным свидетелем украинской прокуратуры по делу о сбивании рейса МН17. Отпустили его несмотря на заинтересованность в нем со стороны голландских следователей.

С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июля 2014 года было зафиксировано передвижение российского бука, с которого сбили Малазийский Боинг.

Читайте также: Подарок Путину, – Портников раскритиковал освобождение боевика Цемаха

Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбивании в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "кое-что". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет .

Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2 .

Видео: Цемах рассказывает о сбивании MH17