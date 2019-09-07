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      Цемах не є важливим свідком: Геращенко підтримав видачу бойовика Росії

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      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / Фото з відкритих джерел

      Член колегії МВС, колишній народний депутат Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаху у справі MH17 значно переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

      Геращенко вважає, що слідча група зібрала достатньо доказів по справі Malaysia Airlines і що колишній начальник протиповітряної оборони "Слов'янської бригади" так званої "ДНР" Володимир Цемах не є важливим свідком для процесу. Про це він розповів в ефірі телепередачі "Свобода слова".

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      Колишній нардеп додав, що був двічі допитаний слідчою групою з Нідерландів у рамках справи про збиття рейсу MH17, та наголосив, що саме він першим повідомив світу про те, що це було зроблено за допомогою ЗРК "Бук".

      До слова, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин раніше зазначав, що заяви про високу важливість Цемаха у розслідуванні щодо збиття малазійського боїнга можуть бути маніпуляцією з боку Путіна.

      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

      Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

      З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Відео: Цемах розповідає про збиття MH17



      Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики MH17 Новини Росії Обмін полоненими Війна на Донбасі Володимир Цемах
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