Там Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель в один голос заверили: если Россия открыто нападет на Украину, это обойдется ей очень дорого.

Однако Россию не упомянули: саммит Восточного партнерства призвал разрешить конфликты в регионе

Евросоюз един в отношении последствий агрессии России

"Домашнее задание" по санкциям против России выполнено

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель выступили на пресс-конференции после заседания 6 саммита Восточного партнерства . Фон дер Ляен:

Призывала Кремль к деэскалации ситуации у украинских границ ("Мы призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от каких-либо дальнейших агрессивных действий").

И заверила Украину в полной поддержке Евросоюза ("Мы заверили Украину в нашей неизменной поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности").

Действительно, и здесь не может быть никаких сомнений, Европейский Союз отреагирует решительно на любую дальнейшую агрессию против Украины,

– подчеркнула фон дер Ляен.

Она добавила, что Европейская комиссия еще летом получила задание от Европейского совета подготовить разные варианты на случай, если произойдет дальнейшая агрессия. Это случилось после того, как весной Россия создала значительные обострения на украинских границах.

Мы завершили подготовку, чтобы иметь возможность отреагировать на дальнейшую агрессию (России, – 24 канал). Которая, мы надеемся, не произойдет,

– выделила фон дер Ляен.

Санкции против Кремля готовы и ЕС так же готов их применить

Шарль Мишель рассказал, что 16 декабря на заседании Европейского совета с участием всех 27 глав государств и правительств стран-членов ЕС рассмотрят ситуацию с накоплением российских войск у границ Украины. В ЕС, заверил Мишель, подготовили позицию на этот счет – решительную и единую.

Мы готовы применить дополнительные санкции (против Кремля, – 24 канал), если они будут необходимы. Мы координируем позицию с нашими партнерами-единомышленниками, с союзниками, и мы будем решать на основе того, что произойдет, но мы и надеемся, что не будет дальнейшей эскалации и агрессии (со стороны России, – 24 канал),

– заявил Шарль Мишель.

Россия – сторона конфликта

Также и Урсула фон дер Ляен, и Шарль Мишель напомнили, что нормандский формат переговоров – это посредничество Франции и Германии между сторонами в конфликте, которыми являются Украина и Россия. Хотя последняя упорно этого не желает признавать.

Наше сообщение очень четкое: если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, то цена будет тяжелой, а последствия – серьезными,

– подытожила фон дер Ляен.

Также на полях Восточного партнерства Президент Украины Владимир Зеленский отдельно встретился с: