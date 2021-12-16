Там Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель в один голос запевнили: якщо Росія відкрито нападе на Україну, їй це обійдеться дуже дорого.

Однак Росію не згадали: саміт Східного партнерства закликав розв'язати конфлікти у регіоні

Євросоюз єдиний у ставленні до наслідків агресії Росії

"Домашнє завдання" щодо санкцій проти Росії виконане

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель виступили на пресконференції після засідання 6 саміту Східного партнерства. Фон дер Ляєн:

Закликала Кремль до деескалації ситуації біля українських кордонів ("Ми закликаємо Росію до деескалації, закликаємо утримуватися від будь-яких подальших агресивних дій").

І запевнила Україну у цілковитій підтримці Євросоюзу ("Ми запевнили Україну у нашій незмінній підтримці й відданості її суверенітету та територіальній цілісності").

Дійсно, і тут не може бути жодного сумніву, Європейський Союз відреагує рішуче на будь-яку подальшу агресію проти України,

– наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європейська комісія ще влітку отримала завдання від Європейської ради підготувати різні варіанти на той випадок, якщо відбудеться подальша агресія. Це сталося після того, як весною Росія створила значне загострення на українських кордонах.

Ми завершили підготовку для того, аби мати можливість відреагувати на подальшу агресію (Росії, – 24 канал). Яка, ми сподіваємося, не відбудеться,

– виокремила фон дер Ляєн.

Санкції проти Кремля готові і ЄС так само готовий їх застосувати

Шарль Мішель розповів, що 16 грудня на засіданні Європейської ради за участі всіх 27 глав держав і урядів кран-членів ЄС розглянуть ситуацію з накопиченням російських військ біля кордонів України. В ЄС, запевнив Мішель, підготували позицію з цього приводу – рішучу та єдину.

Ми готові застосувати додаткові санкції (проти Кремля, – 24 канал), якщо вони будуть необхідними. Ми координуємо позицію з нашими партнерами-однодумцями, зі союзниками, і ми вирішуватимемо на основі того, що станеться, але ми й сподіваємося, що не буде подальшої ескалації й агресії (з боку Росії, – 24 канал),

– заявив Шарль Мішель.

Росія – сторона конфлікту

Також і Урсула фон дер Ляєн, і Шарль Мішель нагадали, що нормандський формат переговорів – це посередництво Франції й Німеччини між сторонами у конфлікті, якими є Україна й Росія. Хоч остання вперто цього не хоче визнавати.

Наше повідомлення дуже чітке: якщо Росія вдасться до подальших агресивних дій проти України, то ціна буде тяжкою, а наслідки – серйозними,

– підсумувала фон дер Ляєн.

Також на полях Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський окремо зустрівся з:

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