Цена может быть слишком дорогой, – Шабунин ответил, что ждет Татарова из-за санкций

Центр противодействия коррупции работает над введением санкций против Олега Татарова. Но воля правительства США всегда суверенна.

Соответствующие ограничения, конечно, будут иметь последствия для заместителя руководителя Офиса Президента. О них в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, проблема финансовых санкций для людей – в возможности делать транзакции в долларе. Всемирный банк должен иметь корреспондентские счета в банках США.

Татаров может стать клиентом высокого риска

Попадание человека под санкции запрещает юридическим лицам США иметь дело с этим человеком. Американские банки сразу прекращают сотрудничество с этим человеком и его компанией.

Для европейских банков и всех остальных в мире этот человек становится клиентом очень высокого риска. Большая часть банков даже не будет рисковать,

– подчеркнул Шабунин.

Он отметил, что удивится, если в Украине вдруг какие-то банки будут обслуживать Татарова. "Это подсанкционное лицо. Цена может быть слишком дорогой", – сказал глава ЦПК.

Ведение бизнеса становится почти невозможным. Разве за наличные, что уже не работает в современном мире. Становится невозможным покупка недвижимости или чего-либо за границей. Ты реально становишься очень ограниченным в современном мире. Однако этого мало. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Шабунин: Татаров развалит САП

Администрация Джо Байдена помогает Украине в войне. Если она наложит санкции на Татарова, это создаст ряд проблем для Байдена внутри США. С другой стороны, это дает аргументы российской пропаганде на Западе.

Мол, вы помогаете, а тут страна коррумпированная. Это можно не делать и Татаров тупо развалит Антикоррупционную прокуратуру – антикоррупционную инфраструктуру,

– отметил глава ЦПК.

Он пояснил, что такое утверждение дает аргументы российской пропаганде на Западе. Такая ситуация тоже плохая.

Полное интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео

Главное о деле Татарова

Заместителя главы ОП подозревают в причастности к взяточничеству на сумму более 80 миллионов гривен и хищению квартир Национальной гвардии.

Офис генпрокурора его дело в декабре 2020 года забрал из Национального антикоррупционного бюро и передал Службе безопасности. Поэтому меру пресечения Татарову не избрали.

Дело заместителя главы ОП так и не оказалось в суде. Генпрокурор Ирина Венедиктова не передала в суд соответствующие материалы.

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