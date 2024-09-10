Трамп прав: Россия уже скоро окажется в затруднительном финансовом положении

Россия продолжает тратить большинство государственного бюджета, который в значительной степени пополняется продажей нефти, на войну. Однако в ближайшее время Кремль может столкнуться с ощутимыми финансовыми проблемами.

Прежде всего это связано с падением цен на нефть. Значительного повышения уже может и не быть, даже наоборот, что обязательно почувствуют в России. Подробнее о том, как будет развиваться ситуация на рынке энергоносителей, 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Цена на нефть продолжит падать

Дональд Трамп недавно заявил, что знает, как закончить войну в Украине. По его словам, Россия не сможет продолжать войну против Украины, если нефть будет стоить 40 долларов за баррель. Поэтому если Трамп снова придет в Белый дом, то просто снизит цены на энергоносители вдвое или больше.

Стоит заметить, что цену за баррель нефти с начала полномасштабного вторжения не смогли опустить менее чем до 60 долларов.

На самом деле лучший способ снизить цену – увеличить предложение товара. Когда ты ставишь "потолок" цен, это плохо работает. Так этот план не удался и с нефтью, потому что не было хорошего механизма контроля и наказания. "Липовая" была система санкций, вот она и не сработала,

– пояснил Игорь Липцис.

На самом деле предложение уже частично растет. Цена на нефть за последние дни упала до 72 долларов за баррель – не так давно было 88. Кроме того, серьезные игроки на рынке говорят о том, что в следующем году будет уже 60 долларов за баррель. Без каких-то дополнительных для этого усилий.

"60 долларов за баррель для России – это уже катастрофа. Бюджет уже "сводило" при 70 долларах за баррель. Мы ожидаем, что уже по итогам второго полугодия финансовая ситуация в России очень ухудшится, и будет совсем не такой, как в первом. Доходы также будут совсем не такими, которые радостно изображает минфин", – отметил доктор экономических наук.

По мнению Липциса, сложно сказать, удастся ли сбить цену нефти до 40 долларов за баррель, но даже цена в 60 долларов начинает влиять на Россию. Владимир Путин при таких условиях продолжит вести войну, но начнется острый дефицит денег для внутренней экономики. Это больше всего повлияет на обычных россиян, которые могут выражать недовольство стремительным снижением уровня жизни.

Что происходит на рынке нефти

Стоит понимать, что уже сейчас ситуация на мировом рынке меняется.

"ОПЕК руководит отвечает отвечает примерно за 50% поставок нефти. Остальная часть – это поставки стран, которые не входят в ОПЕК. Они не смотрят ни на какие ограничения по добыче нефти, и соответственно забирают все большую долю на мировом рынке в ОПЕК", – отметил экономист.

Справка. ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) – картель, создан нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. В ОПЕК входят: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.

"Страны ОПЕК находятся в несколько затруднительном положении. Все думают, что арабские нефтяные страны купаются в золоте, не это не правда. Даже в Саудовской Аравии сократили госвыплаты, потому что денег нет. Поэтому саудиты вполне могут увеличить поставки нефти, пожертвовав ценой. Тогда Россия провалится", – подытожил Липцис.

Добавим, что по последним данным Саудовская Аравия уже снизила цену на нефть до минимума за последние три года.