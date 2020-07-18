Цена овощей 2020: как жара и потопы повлияют на стоимость
В этом году погода в Украине шокирует перепадами: на Западе страну заливает дождями и вымывает все овощи с полей, на Востоке палит горячее солнце и горит будущий урожай.
Будет ли Украина с урожаем и какими будут цены на овощи, – журналистка 24 канала расспросила у экспертов.
Картофельные перипетии
Нынешний сезон уже показался довольно нестандартным и стрессовым для украинских производителей. Несколько волн заморозков весной, низкие температуры в мае и в первой половине июня, которые сопровождались ливнями фиксировались практически по всей территории Украины и повлияли на потенциальный урожай овощей и фруктов. Более того, в некоторых регионах нашей страны природные катаклизмы продолжились и в июле. Однако несмотря на такие неблагоприятные условия, фермеры достаточно положительно оценивают перспективы урожая овощей.
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Фермеры, несмотря на задержку сезона прогнозируют, что урожай картофеля может и вовсе увеличится по отношению к прошлому году. Следовательно, они не видят причин для роста цен на эти плоды,
– рассказывает исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации, Семен Крамаренко.
Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, когда мы говорим о борщевом наборе, то сейчас по отношению к прошлому году цены ниже. Так, в начале этого года они выросли, но по отношению к аналогичной дате прошлого года уменьшились на 20-30%. Сегодня достаточно низкий уровень цен и такая ситуация будет наблюдаться, как минимум до сентября.
Сейчас цены на овощи ниже прошлогодних / Фото 24 канала
В августе начнется рост цен, особенно на картофель. Потому что ее мало посадили и она вымокла, по импорту – она будет дорогой, потому что весь мир в аналогичной ситуации. Поэтому, с картофелем будут проблемы, но в целом цены будут на уровне прошлогодних,
– прогнозирует Олег Пендзин.
Морковь, лук и дожди
Производители моркови также говорят о неплохих перспективах урожая, тем более с учетом того, что дождливая погода положительно сказывается на их росте. Однако, как отмечает Семен Крамаркенко, вследствие низкого спроса в сезоне 2019/2020 цены на морковь в течение практически всего сезона оставались достаточно низкими.
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А вот производители таких овощей как капуста и лук говорили о негативном влиянии дождей на урожай. Высокая влажность в июне способствовала распространению болезней и роста сорняков, а сильные дожди не позволяли фермерам выйти в поле и провести соответствующие работы по борьбе с ними. Однако расширение площадей под этой культурой частично покрыло потери из-за неблагоприятной погоды и сейчас оптовые цены на лук даже ниже, чем годом ранее.
Пока овощи дешевле чем в прошлом году / Фото 24 канала
Относительно лука, то Олег Пендзин считает, что импорт в любом случае будут завозить, потому что у нас самая большая проблема не в выращивании, а в хранении овощей.
Мы сажаем много, но сохранить все не можем. В любом случае в начале следующего года к нам поедет импорт, однозначно, потому что к тому моменту отечественный урожай сгниет,
– говорит Олег Пендзин.
Относительно томатов и огурцов, то неблагоприятные погодные условия продолжают влиять на этот сегмент. Как говорит Семен Крамаренко, в первую очередь в результате холодной весны севообороты в тепличных комплексах сместились к середине лета. Продукция нового оборота появится на рынке только осенью. Также, отметим, что в результате низких температур сезон овощей открытого грунта задерживается в среднем на 2 недели, так что сейчас ощущается нехватка предложения этой продукции на рынке. Однако уже в августе на рынок должны выйти основные партии томатов и огурцов из открытого грунта и цены на эти овощи к этому периоду снизятся.
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В то же время, Олег Пендзин отмечает, что помидоры пока тоже дешевле чем в 2019 году. Надо понимать, что у нас томаты с открытого грунта будут до конца августа, а дальше все будет парниковое или импортное, поэтому цена на эту группу продукции будет выше. Поэтому, если у хозяек есть желание что-то закрутить, лучше это делать сейчас.