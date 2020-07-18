В этом году погода в Украине шокирует перепадами: на Западе страну заливает дождями и вымывает все овощи с полей, на Востоке палит горячее солнце и горит будущий урожай.

Будет ли Украина с урожаем и какими будут цены на овощи, – журналистка 24 канала расспросила у экспертов.

Картофельные перипетии

Нынешний сезон уже показался довольно нестандартным и стрессовым для украинских производителей. Несколько волн заморозков весной, низкие температуры в мае и в первой половине июня, которые сопровождались ливнями фиксировались практически по всей территории Украины и повлияли на потенциальный урожай овощей и фруктов. Более того, в некоторых регионах нашей страны природные катаклизмы продолжились и в июле. Однако несмотря на такие неблагоприятные условия, фермеры достаточно положительно оценивают перспективы урожая овощей.

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Фермеры, несмотря на задержку сезона прогнозируют, что урожай картофеля может и вовсе увеличится по отношению к прошлому году. Следовательно, они не видят причин для роста цен на эти плоды,

– рассказывает исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации, Семен Крамаренко.

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, когда мы говорим о борщевом наборе, то сейчас по отношению к прошлому году цены ниже. Так, в начале этого года они выросли, но по отношению к аналогичной дате прошлого года уменьшились на 20-30%. Сегодня достаточно низкий уровень цен и такая ситуация будет наблюдаться, как минимум до сентября.



Сейчас цены на овощи ниже прошлогодних / Фото 24 канала

В августе начнется рост цен, особенно на картофель. Потому что ее мало посадили и она вымокла, по импорту – она ​​будет дорогой, потому что весь мир в аналогичной ситуации. Поэтому, с картофелем будут проблемы, но в целом цены будут на уровне прошлогодних,

– прогнозирует Олег Пендзин.

Морковь, лук и дожди

Производители моркови также говорят о неплохих перспективах урожая, тем более с учетом того, что дождливая погода положительно сказывается на их росте. Однако, как отмечает Семен Крамаркенко, вследствие низкого спроса в сезоне 2019/2020 цены на морковь в течение практически всего сезона оставались достаточно низкими.

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А вот производители таких овощей как капуста и лук говорили о негативном влиянии дождей на урожай. Высокая влажность в июне способствовала распространению болезней и роста сорняков, а сильные дожди не позволяли фермерам выйти в поле и провести соответствующие работы по борьбе с ними. Однако расширение площадей под этой культурой частично покрыло потери из-за неблагоприятной погоды и сейчас оптовые цены на лук даже ниже, чем годом ранее.



Пока овощи дешевле чем в прошлом году / Фото 24 канала

Относительно лука, то Олег Пендзин считает, что импорт в любом случае будут завозить, потому что у нас самая большая проблема не в выращивании, а в хранении овощей.

Мы сажаем много, но сохранить все не можем. В любом случае в начале следующего года к нам поедет импорт, однозначно, потому что к тому моменту отечественный урожай сгниет,

– говорит Олег Пендзин.

Относительно томатов и огурцов, то неблагоприятные погодные условия продолжают влиять на этот сегмент. Как говорит Семен Крамаренко, в первую очередь в результате холодной весны севообороты в тепличных комплексах сместились к середине лета. Продукция нового оборота появится на рынке только осенью. Также, отметим, что в результате низких температур сезон овощей открытого грунта задерживается в среднем на 2 недели, так что сейчас ощущается нехватка предложения этой продукции на рынке. Однако уже в августе на рынок должны выйти основные партии томатов и огурцов из открытого грунта и цены на эти овощи к этому периоду снизятся.

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В то же время, Олег Пендзин отмечает, что помидоры пока тоже дешевле чем в 2019 году. Надо понимать, что у нас томаты с открытого грунта будут до конца августа, а дальше все будет парниковое или импортное, поэтому цена на эту группу продукции будет выше. Поэтому, если у хозяек есть желание что-то закрутить, лучше это делать сейчас.