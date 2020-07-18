Цьогоріч погода в Україні шокує перепадами: на Заході країну заливає дощами і вимиває всю городину з полів, на сході палить гаряче сонце і горить майбутній врожай.

Чи буде Україна з врожаєм та якими будуть ціни на овочі, – журналістка 24 каналу розпитала у експертів.

Картопляні перепитії

Нинішній сезон вже видався досить нестандартним і стресовим для українських виробників. Кілька хвиль заморозків навесні, низькі температури в травні і в першій половині червня, які супроводжувалися зливами фіксувалися практично по всій території України і вплинули на потенційний урожай овочів і фруктів. Більше того, в деяких регіонах нашої країни природні катаклізми продовжилися і в липні. Однак незважаючи на такі несприятливі умови, фермери досить позитивно оцінюють перспективи врожаю овочів.

До теми Кабмін регулюватиме ціни на соцтовари: які продукти здешевшають

Фермери, незважаючи на затримку сезону прогнозують що урожай картоплі може і зовсім збільшиться по відношенню до минулого року. Отже, вони не бачать причин для зростання цін на ці плоди,

– розповідає виконавчий директор Української плодоовочевої асоціації, Семен Крамаренко.

Економічний експерт Олег Пендзин зауважує, коли ми говоримо про борщовий набір, то наразі по відношенню до минулого року ціни нижчі. Так, спочатку цього року вони виросли, але по відношенню до аналогічної дати минулого року зменшились на 20-30%. Сьогодні достатньо низький рівень цін і така ситуація спостерігатиметься, щонайменше до вересня.



Наразі ціни на овочі нижчі за минулорічні / Фото 24 каналу

В серпні розпочнеться ріст цін, особливо на картоплю. Тому що її мало посадили і вона вимокла, щодо імпорту – вона буде дорогою, бо весь світ в аналогічній ситуації. Тож, з картоплею будуть проблеми, але загалом ціни будуть на рівні минулорічних,

– прогнозує Олег Пендзин.

Морква, цибуля і дощі

Виробники моркви також говорять про непогані перспективи врожаю, тим більше з урахуванням того, що дощова погода позитивно позначається на їх зростанні. Однак, як відзначає Семен Крамаркенко, внаслідок низького попиту в сезоні 2019/2020 ціни на моркву протягом практично всього сезону залишалися досить низькими.

Варто прочитати Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі

А ось виробники таких овочів як капуста і цибуля говорили про негативний вплив дощів на урожай. Висока вологість в червні сприяла поширенню хвороб і росту бур'янів, а сильні дощі не дозволяли фермерам вийти в поле і провести відповідні роботи по боротьбі з ними. Проте розширення площ під цією культурою частково покрило втрати через несприятливу погоду і наразі оптові ціни на цибулю навіть нижчі ніж роком раніше.



Поки овочі дешевші ніж минулоріч / Фото 24 каналу

Щодо цибулі, то Олег Пендзин вважає, що імпорт в будь-якому випадку завозитимуть, бо у нас найбільша проблема не у вирощуванні, а у зберіганні городини.

Ми саджаємо багато, але зберегти все не можемо. В будь-якому випадку на початку наступного року до нас поїде імпорт, однозначно, бо до того моменту вітчизняний врожай згниє,

– каже Олег Пендзин.

Щодо томатів і огірків, то несприятливі погодні умови продовжують впливати на цей сегмент. Як каже Семен Крамаренко, в першу чергу в результаті холодної весни сівозміни в тепличних комплексах змістилися до середини літа. Продукція нового обороту з'явиться на ринку лише восени. Також, відзначимо, що в результаті низьких температур сезон овочів відкритого ґрунту затримується в середньому на 2 тижні, отже зараз відчувається брак пропозиції цієї продукції на ринку. Однак вже в серпні на ринок повинні вийти основні партії томатів і огірків з відкритого ґрунту і ціни на ці овочі до цього періоду знизяться.

Цікаво Вартість українського борщу: як змінювалась ціна протягом 5 років

Водночас, Олег Пендзин наголошує, що помідори поки теж дешевші ніж в 2019 році. Треба розуміти, що у нас томати з відкритого ґрунту будуть до кінця серпня, а далі все буде парникове або імпортн, тому ціна на цю групу продукції буде вищою. Тому, якщо у господинь є бажання щось закрутити, краще це робити зараз.