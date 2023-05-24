В эфире канала Киев 24 директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что в Киеве следует поднимать тариф за проезд в общественном транспорте. Об этом пишет 24 Канал.

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В КГГА объяснили, почему хотят поднять цену за проезд

Руслан Кадыбор сказал, что сейчас общественный транспорт в Киеве – убыточный. А городу нужны деньги на его развитие.

Где у нас такой дешевый проезд, как в Киеве? Возможно, нам нужно задуматься, депутатскому корпусу и общественности, что нам нужно поднимать плату за проезд. Я уже буду говорить, что нужно. Как же нам развивать общественный транспорт, если он сегодня убыточен? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, нужно поднимать тариф,

– сказал Кандибор.

Кандибор уверяет, что если в столице поднимутся тарифы за проезд, тогда в городе появится и другой транспорт. В то же время он не сказал, планируется ли поднятие тарифов в ближайшее время.

Справка. В Киеве одноразовый проезд в метро, троллейбусах и трамваях стоит 8 гривен, а в маршрутках и кольцевой электричке – 15 гривен. Также в столице можно приобрести проездные билеты на разные виды транспорта. С ними в общем одноразовый проезд получается дешевле.

Напомним, что в Киеве переименовали 3 станции метро.

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Депутаты Киевсовета 18 мая дерусифицировали названия 3 станций метро в столице: