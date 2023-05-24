В ефірі каналу Київ 24 директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що у Києві потрібно підіймати тариф за проїзд у громадському транспорті. Про це пише 24 Канал.
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У КМДА пояснили, чому хочуть підняти ціну за проїзд
Руслан Кадибор сказав, що зараз громадський транспорт у Києві – збитковий. А місту потрібні гроші на його розвиток.
Де ми маємо такий дешевий проїзд, як у Києві? Можливо нам потрібно задуматися, депутатському корпусу і громадськості, що нам треба підіймати плату за проїзд. Я вже буду говорити, що треба. Як же нам розвивати громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний. Щоб ми розвивали громадський транспорт, треба підіймати тариф,
– сказав Кандибор.
Кандибор запевняє, що якщо у столиці зростуть тарифи за проїзд, тоді у місті зʼявиться й інший транспорт. Водночас він не сказав, чи планується підняття тарифів найближчим часом.
Принагідно нагадаємо, що у Києві перейменували 3 станції метро.
Які станції метро у Києві змінили назви
Депутати Київради 18 травня дерусифікували назви 3 станцій метро в столиці:
- "Дружба народів" отримала назву "Звіринецька";
- "Площа Льва Толстого" – "Площа Українських Героїв";
- "Проспект Правди" – "Варшавська".