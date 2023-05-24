В ефірі каналу Київ 24 директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що у Києві потрібно підіймати тариф за проїзд у громадському транспорті. Про це пише 24 Канал.

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У КМДА пояснили, чому хочуть підняти ціну за проїзд

Руслан Кадибор сказав, що зараз громадський транспорт у Києві – збитковий. А місту потрібні гроші на його розвиток.

Де ми маємо такий дешевий проїзд, як у Києві? Можливо нам потрібно задуматися, депутатському корпусу і громадськості, що нам треба підіймати плату за проїзд. Я вже буду говорити, що треба. Як же нам розвивати громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний. Щоб ми розвивали громадський транспорт, треба підіймати тариф,

– сказав Кандибор.

Кандибор запевняє, що якщо у столиці зростуть тарифи за проїзд, тоді у місті зʼявиться й інший транспорт. Водночас він не сказав, чи планується підняття тарифів найближчим часом.

Довідка. Нараз у Києві одноразовий проїзд у метро, тролейбусах та трамваях коштує 8 гривень, а у маршрутках та кільцевій електричці – 15 гривень. Також у столиці можна придбати проїзні квитки на різні види транспорту. З ними у загальному одноразовий проїзд виходить дешевшим.

Принагідно нагадаємо, що у Києві перейменували 3 станції метро.

Які станції метро у Києві змінили назви

Депутати Київради 18 травня дерусифікували назви 3 станцій метро в столиці: