Цена "подскочила" в 30 раз: Пискун объяснил, почему выселился из госдачи

Бывший генпрокурор Святослав Пискун утверждает, что с государственной дачи выселился добровольно. Причина – цены на аренду подняли в несколько десятков раз.

Об этом Пискун сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Что касается принудительного выселения, то экс-генпрокурор пояснил, что это возможно только после решения суда.

К теме Из элитных дач под Киевом выселяют первых 20 нелегальных жителей: список

Пискун говорит, что выселился добровольно

Я выселился добровольно и сам еще до того, как подняли этот вопрос, потому что меня не устроила цена, которую надо было уже платить за эту государственную дачу, которую я получил когда-то в пользование на праве договора аренды как генпрокурор, который имел государственную охрану,

– рассказал Пискун.

Бывший глава Генпрокуратуры говорит, что до 2014 года был утвержден список людей, которые проживали на госдачах. Кабмин также устанавливал расценки на проживание.

Порошенко отменил указы Януковича и Ющенко относительно госдач

Однако с 2014 года тогдашний президент Петр Порошенко отменил указы Януковича и Ющенко, которые дали право на проживание там около 100 человек. Пискун уверяет, мол, сам на госдачу не заселялся – только из-за указа.

Читайте также Надо продать государственные дачи, – Солонтай об элитных домах под Киевом с незаконными жильцами

С 2014 году вопрос проживания стало коммерческим. Цену подняли в 30 раз по сравнению с позапрошлым годом.

Когда пришла молодая команда, она очень серьезно подняла цены. Есть ли смысл платить такие деньги? Я посчитал, что мне это не нужно. Я выехал, – сказал Пискун.

Вопрос госдач рассмотрели на СНБО

Отметим, что вопрос проживания бывших чиновников на госдачах подняли на заседании СНБО. Приняли решение о госдаче в Конча-Заспе и Пуще-Водице: 20 человек должны были выселить. Среди них и Святослав Пискун.