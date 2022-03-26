Цена промедления – тысячи жизней украинцев, – Зеленский о польских самолетах
Источник:ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта провел видеоконференцию с лидером Польши Анджеем Дудой. Зеленский в очередной раз сказал о необходимости увеличить противовоздушную оборону.
Украинский президент заявил, что разочарован. Это из-за самолетов советского производства, которые обещали передать для защиты от России.
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Такие самолеты есть у восточноевропейских стран, в частности, Польши. Их даже уже пообещали Украине.
"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – сказал Зеленский.
Россию нужно остановить
По словам президента, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности помогли бы защитить украинские города и изменить ход боевых действий. Он подчеркнул, что у партнеров есть возможность помочь.
"Существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", – сказал Зеленский.
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