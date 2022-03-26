Цена промедления – тысячи жизней украинцев, – Зеленский о польских самолетах

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта провел видеоконференцию с лидером Польши Анджеем Дудой. Зеленский в очередной раз сказал о необходимости увеличить противовоздушную оборону.

Украинский президент заявил, что разочарован. Это из-за самолетов советского производства, которые обещали передать для защиты от России.

По теме Во время разговора Дуды с Зеленским российские войска обстреливали Львов

Такие самолеты есть у восточноевропейских стран, в частности, Польши. Их даже уже пообещали Украине.

"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – сказал Зеленский.

Россию нужно остановить

По словам президента, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности помогли бы защитить украинские города и изменить ход боевых действий. Он подчеркнул, что у партнеров есть возможность помочь.

"Существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", – сказал Зеленский.

Важно – речь Байдена в Польше: смотрите видео