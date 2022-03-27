Цена свободы высока, – главнокомандующий ВСУ обнародовал щемящее видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал в сети трогательный ролик о цене свободы и Украине.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Залужный напомнил о цене свободы

Главнокомандующий ВСУ обнародовал на своей странице видео о свободе и что за это нужно отдать. В ролике упомянули, что за свободу слова, веры, свободу мыслить, право выбирать Украина платит кровью своих солдат.

Цена свободы высока. Помните об этом!

– написал в посте Валерий Залужный.

Видео о цене свободы:

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