Цена выросла на 20%: сколько стоит оливье в 2021 году

Предновогодние хлопоты – на рынках и в магазинах очереди. Украинцы скупают продукты к праздничному столу.

Покупатели жалуются, что некоторые продукты подорожали в цене. И подсчитывают стоимость новогоднего ужина.

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В Украине подорожали продукты

В супермаркетах подчеркнули, что подорожало немало продуктов. Однако привлекают покупателей скидками и акциями.

Выросли цены на:

яйца;

мясо;

некоторые овощи;

фрукты.

Покупатели поделились, что планируют потратить на праздничный стол 1,5 тысяч гривен.

Как объяснил руководитель супермаркетом во Львове Олег Барчак, цены меняются, потому что сейчас растет, увеличивается стоимость на энергоресурсы. Также сами поставщики меняют цену.

Поэтому мы вынуждены, чтобы не иметь никаких потерь, также поднимать немного. Но у нас есть много акций,

– добавил он.

Сколько стоит салат оливье в 2021 году

Во сколько же обойдется в этом году главный для многих украинцев салат новогоднего застолья? Журналисты 24 канала взяли простой классический рецепт и сравнили цены на ингредиенты в разных магазинах.

По самому простому рецепту, берем 400 – 500 граммов колбасы, 5 яиц, столько же картофелин, баночку консервированного горошка, несколько соленых огурцов и заправляем майонезом. По желанию добавляем вареную морковь. Вот такой салат тянет на 215 гривен.

Оливье в 2021 году стоит примерно 215 гривен

Стоимость салата в этом году выросла примерно на 12% по сравнению с прошлым годом. И это только во Львове. В Украине так называемый индекс оливье показывает более 20% удорожания ингредиентов.

Сколько стоит оливье в 2021 году: смотрите сюжет 24 канала

Сколько нужно потратить на новогодний стол

В общем, новогодний стол украинской семьи из четырех человек обойдется в среднем в 2 тысячи гривен. Среди рекордсменов подорожания – масло, мясо, яйца и молоко.

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Причина такого скачка цен – удорожание энергоносителей, в частности газа. Его стоимость выросла на 10%. И это не предел, как отмечают эксперты. Колебания на биржах свидетельствуют, и в следующем году ценники на продукты будут ползти вверх.