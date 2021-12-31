Покупці скаржаться, що деякі продукти здорожчали в ціні. І підраховують вартість новорічної вечері.

До теми Зберігаємо олів'є: як продовжити свіжість новорічного салату

В Україні подорожчали продукти

У супермаркетах підкреслили, що подорожчало чимало продуктів. Однак заманюють покупців знижками та акціями.

Зросли ціни на:

яйця;

м'ясо;

деякі овочі;

фрукти.

Покупці поділились, що планують витратити на святковий стіл 1,5 тисячі гривень.

Як пояснив керівник супермаркетом у Львові Олег Барчак, ціни змінюються, бо зараз росте, збільшується вартість на енергоресурси. Також самі постачальники змінюють ціну.

Тому ми змушені, щоб не мати ніяких втрат, також підіймати трішки. Але в нас існують багато акцій,

– додав він.

Скільки коштує салат олів'є у 2021 році

Тож у скільки ж обійдеться цього року головний для багатьох українців салат новорічного застілля? Журналісти 24 каналу взяли простий класичний рецепт і порівняли ціни на інгредієнти у різних крамницях.

За найпростішим рецептом, беремо 400 – 500 грамів ковбаси, 5 яєць, стільки ж картоплин, баночку консервованого горошку, кілька солоних огірків і заправляємо майонезом. За бажанням додаємо варену моркву. Ось такий салат тягне на 215 гривень.



Олів'є у 2021 році коштує приблизно 215 гривень / Фото Pinterest

Отож, вартість салату цьогоріч зросла приблизно на 12% в порівнянні з минулим роком. І це лише у Львові. В Україні так званий індекс олів'є показує понад 20% здорожчання інгредієнтів.

Скільки коштує олів'є у 2021 році: дивіться сюжет 24 каналу

Скільки треба витратити на новорічний стіл

Загалом, новорічний стіл українській сім'ї з чотирьох осіб обійдеться в середньому у 2 тисячі гривень. Серед рекордсменів здорожчання – олія, м'ясо, яйця та молоко.

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Причина такого стрибка цін – здорожчання енергоносіїв, зокрема, газу. Його вартість зросла на 10%. І це не межа, як наголошують експерти. Коливання на біржах свідчать, і наступного року цінники на продукти повзтимуть вгору.