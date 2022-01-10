Цена за агрессию должна быть очень высокой, – Стефанишина о встрече Комиссии Украина – НАТО
Источник:твиттер Ольги Стефанишиной
В ходе встречи Комиссии Украина – НАТО 10 января подчеркнули, что должен быть подготовлен комплексный пакет сдерживания России. В него следует включить серьезные санкции.
Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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Цена за агрессию должна быть высокой
При этом Кремль не делает ни шага к мирному урегулированию в рамках минского или нормандского форматов. По словам Стефанишиной, у НАТО и Киева есть общая задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе.
Цена за дальнейшую агрессию должна быть очень высокой. В Комиссии Украина – НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции,
– подытожила вице-премьер.
Заметим, заседание комиссии Украина – НАТО прошло 10 января в Брюсселе. Оно было посвящено вопросам региональной безопасности. Кстати, на 19 января запланировано еще одно заседание комиссии. Говорят о реализации Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО в 2021 году.
Переговоры России и США
- В Женеве 10 января состоялись переговоры России и США относительно "гарантий безопасности", которые выдвигали в Москве.
- В частности, Кремль потребовал, чтобы Украина никогда не могла вступить в НАТО. В Вашингтоне ответили, что политика открытых дверей Альянса не подлежит обсуждению.
- Россия тоже убеждала, мол, не собирается нападать на Украину. США пригрозили санкциями.
- Правда, никаких конкретных договоренностей не достигли, несмотря на то, что переговоры продолжались более 7 часов.
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