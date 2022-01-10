Цена за агрессию должна быть очень высокой, – Стефанишина о встрече Комиссии Украина – НАТО

В ходе встречи Комиссии Украина – НАТО 10 января подчеркнули, что должен быть подготовлен комплексный пакет сдерживания России. В него следует включить серьезные санкции.

Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Цена за агрессию должна быть высокой

При этом Кремль не делает ни шага к мирному урегулированию в рамках минского или нормандского форматов. По словам Стефанишиной, у НАТО и Киева есть общая задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе.

Цена за дальнейшую агрессию должна быть очень высокой. В Комиссии Украина – НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции,

– подытожила вице-премьер.

Заметим, заседание комиссии Украина – НАТО прошло 10 января в Брюсселе. Оно было посвящено вопросам региональной безопасности. Кстати, на 19 января запланировано еще одно заседание комиссии. Говорят о реализации Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО в 2021 году.

Переговоры России и США

В Женеве 10 января состоялись переговоры России и США относительно "гарантий безопасности", которые выдвигали в Москве.

В частности, Кремль потребовал, чтобы Украина никогда не могла вступить в НАТО. В Вашингтоне ответили, что политика открытых дверей Альянса не подлежит обсуждению.

Россия тоже убеждала, мол, не собирается нападать на Украину. США пригрозили санкциями.

Правда, никаких конкретных договоренностей не достигли, несмотря на то, что переговоры продолжались более 7 часов.

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