Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною. Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Ціна за агресію має бути високою

При цьому Кремль не робить жодного кроку до мирного врегулювання в рамках мінського чи нормандського форматів. За словами Стефанішиної, у НАТО та Києва є спільне завдання –забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні.

Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У Комісії Україна – НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції,

– підсумувала віцепрем'єрка.

Зауважимо, засідання комісії Україна – НАТО пройшло 10 січня в Брюсселі. Воно було присвячене питанням регіональної безпеки. До слова, на 19 січня заплановано ще одне засідання комісії. Говоритимуть про реалізацію Річної національної програми під егідою комісії Україна – НАТО у 2021 році.

Перемовини Росії та США

У Женеві 10 січня відбулись переговори Росії та США щодо "гарантій безпеки", які висували у Москві.

Зокрема, Кремль вимагав, аби Україна ніколи не могла вступити до НАТО. Натомість у Вашингтоні відповіли, що політика відчинених дверей Альянсу не підлягає обговоренню.

Росія також переконувала, мовляв, не збирається нападати на Україну. США пригрозили санкціями.

Щоправда, ніяких конкретних домовленостей не досягли, попри те, що переговори тривали понад 7 годин.

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