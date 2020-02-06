20:59
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Цена будет меньше, – Милованов о запуске рынка земли

      24 Читати новину українською
      Министр экономики Тимофей Милованив / 24 канал

      Верховная Рада рассматривала законопроект об отмене моратория на рынок земли. После первого чтения в него внесли более 4 тысяч правок, среди них и о запрете покупать украинскую землю иностранцам. Как следствие – цена не будет полностью рыночная, от этого будут страдать продавцы, но будут выигрывать средние и мелкие фермеры.

      Цену на землю сейчас прогнозировать трудно, но она будет меньше, заявил о таком мнении министр экономики Тимофей Милованов в прямом эфире 24 канала.

      Важно! Закон о земле: правки могут рассматривать 4 недели

      Также он добавил, что есть все шансы принять законопроект 7 февраля. Для этого нардепам нужно будет рассмотреть примерно 4 тысячи правок. К слову, 6 февраля это сделать не удалось, ведь парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокировали трибуну, а члены "Батькивщины" толкались с нардепами "Слуги народа". А еще в начале заседания парламента лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко села на месте спикера парламента и не пропускала Разумкова на его рабочее место.

      Это может занять несколько дней, но парламент будет работать. Я думаю, что не нужно беспокоиться, все будет хорошо. Сегодня было немного телевидения, такое шоу для всех. Они показали свою позицию. Думаю, что на третий день все устанут и все будет хорошо,
      – сказал Милованов.

      Депутаты устроили беспорядки в Раде: видео 24 канала

      Он подытожил, что законопроект сейчас в хорошем состоянии, а два вопроса, которые больше всего беспокоили иностранцев, решили. Речь идет о продаже земли иностранцам и установлении ограничения на продажу земли в одни руки.

      Основные правки, которые внесли в законопроект о рынке земли:

      • Покупать землю будут иметь право украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

      Справка: документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если законопроект поддержат, то покупать землю смогут уже с 1 октября 2020 года.


      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / Инфографика 24 канала

      Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
      сегодня
      12634
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Законодательство Рынок земли Референдум столкновения
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:33 От Мадуро до Путина: топ современных мировых диктаторов
      Анатолій Максимов 40
      сегодня , 19:00 Пополнение в рядах воров: "правительство ДНР" возглавил бывший чиновник из России
      Віталій Портников 262
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      91
      сегодня , 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
      Анастасія Кушпіт 477
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук