Цена будет меньше, – Милованов о запуске рынка земли

Верховная Рада рассматривала законопроект об отмене моратория на рынок земли. После первого чтения в него внесли более 4 тысяч правок, среди них и о запрете покупать украинскую землю иностранцам. Как следствие – цена не будет полностью рыночная, от этого будут страдать продавцы, но будут выигрывать средние и мелкие фермеры.

Цену на землю сейчас прогнозировать трудно, но она будет меньше, заявил о таком мнении министр экономики Тимофей Милованов в прямом эфире 24 канала.

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Также он добавил, что есть все шансы принять законопроект 7 февраля. Для этого нардепам нужно будет рассмотреть примерно 4 тысячи правок. К слову, 6 февраля это сделать не удалось, ведь парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокировали трибуну, а члены "Батькивщины" толкались с нардепами "Слуги народа". А еще в начале заседания парламента лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко села на месте спикера парламента и не пропускала Разумкова на его рабочее место.

Это может занять несколько дней, но парламент будет работать. Я думаю, что не нужно беспокоиться, все будет хорошо. Сегодня было немного телевидения, такое шоу для всех. Они показали свою позицию. Думаю, что на третий день все устанут и все будет хорошо,

– сказал Милованов.

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Он подытожил, что законопроект сейчас в хорошем состоянии, а два вопроса, которые больше всего беспокоили иностранцев, решили. Речь идет о продаже земли иностранцам и установлении ограничения на продажу земли в одни руки.

Основные правки, которые внесли в законопроект о рынке земли:

Покупать землю будут иметь право украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

только после проведения референдума по соответствующему вопросу. Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров. Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

Справка: документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если законопроект поддержат, то покупать землю смогут уже с 1 октября 2020 года.



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