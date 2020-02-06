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      Ціна буде меншою, – Милованов про запуск ринку землі

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      Міністр економіки Тимофій Милованив / 24 канал

      Верховна Рада розглядала законопроєкт про скасування мораторію на ринок землі. Після першого читання до нього внесли понад 4 тисячі правок, серед них і про заборони купувати українську землю іноземцям. Як наслідок – ціна не буде повністю ринкова, від цього страждатимуть продавці, але виграватимуть середні та маленькі фермери.

      Ціну на землю наразі прогнозувати важко, але вона буде меншою, заявив міністр економіки Тимофій Милованов у прямому ефірі 24 каналу. 

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      Милованов додав, що є всі шанси ухвалити законопроєкт 7 лютого. Для цього нардепам потрібно буде розглянути приблизно 4 тисячі правок. До слова, 6 лютого це зробити не вдалося, адже парламентарі від "Опозиційної платформи – За життя" блокували трибуну, а члени "Батьківщини" штовхалися з нардепами "Слуги народу". А ще на початку засідання парламенту лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко сіла на місці спікера Дмитра Разумкова і не пропускала його на робоче місце. 

      Це може зайняти кілька днів, але парламент працюватиме. Я думаю, що не потрібно нічим перейматися, усе буде добре. Сьогодні було трохи телебачення, таке шоу для всіх. Вони показали свою позицію. Думаю, що на третій день усі стомляться і все буде добре,
      – сказав Милованов.

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      Він підсумував, що законопроєкт зараз у гарному стані, а два питання, які найбільше турбували іноземців, вирішили. Мовиться про продаж землі іноземцям та встановлення обмеження на продаж землі в одні руки.

      Головні правки, які внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Купувати землю матимуть право українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

      Довідка: документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення. Якщо законопроєкт підтримають, то купувати землю зможуть вже з 1 жовтня 2020 року.


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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Ринок землі Законодавство Верховна Рада Сутички Референдум
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