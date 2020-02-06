Ціна буде меншою, – Милованов про запуск ринку землі

Верховна Рада розглядала законопроєкт про скасування мораторію на ринок землі. Після першого читання до нього внесли понад 4 тисячі правок, серед них і про заборони купувати українську землю іноземцям. Як наслідок – ціна не буде повністю ринкова, від цього страждатимуть продавці, але виграватимуть середні та маленькі фермери.

Ціну на землю наразі прогнозувати важко, але вона буде меншою, заявив міністр економіки Тимофій Милованов у прямому ефірі 24 каналу.

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Милованов додав, що є всі шанси ухвалити законопроєкт 7 лютого. Для цього нардепам потрібно буде розглянути приблизно 4 тисячі правок. До слова, 6 лютого це зробити не вдалося, адже парламентарі від "Опозиційної платформи – За життя" блокували трибуну, а члени "Батьківщини" штовхалися з нардепами "Слуги народу". А ще на початку засідання парламенту лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко сіла на місці спікера Дмитра Разумкова і не пропускала його на робоче місце.

Це може зайняти кілька днів, але парламент працюватиме. Я думаю, що не потрібно нічим перейматися, усе буде добре. Сьогодні було трохи телебачення, таке шоу для всіх. Вони показали свою позицію. Думаю, що на третій день усі стомляться і все буде добре,

– сказав Милованов.

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Він підсумував, що законопроєкт зараз у гарному стані, а два питання, які найбільше турбували іноземців, вирішили. Мовиться про продаж землі іноземцям та встановлення обмеження на продаж землі в одні руки.

Головні правки, які внесли в законопроєкт про ринок землі:

Купувати землю матимуть право українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання. Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів. Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

Довідка: документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення. Якщо законопроєкт підтримають, то купувати землю зможуть вже з 1 жовтня 2020 року.



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