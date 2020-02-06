Закон про землю: правки можуть розглядати 4 тижні

Народні обранці продовжують розглядати правки до законопроєкту про ринок землі. Після першого читання їх подали понад 4 тисячі. За 3 години роботи нардепи встигли розглянути приблизно 100 правок.

Якщо порахувати, то нардепам знадобиться 4 пленарних тижнів, аби розглянути всі правки.

Важливо! Ухвалення ринку землі: які фракції підтримають законопроєкт

У "Слузі народу" сподіваються, що не всі депутати, які подали 4 тисячі правок, будуть ставити їх на підтвердження. Водночас у партії наголосили, що будуть дотримуватися повної процедури.

Сьогодні, 6 лютого, нардепи мали б працювати всю ніч, аби розглянути більше правок. Однак депутати інших фракцій на це не погодилися. Тож засідання триватиме до 19:30.

Як нардепи голосували за ринок землі

Президент Володимир Зеленський прийшов на засідання "Слуги народу", аби обговорити із нардепами земельну реформу. Більшість нардепів від президентської фракції підтримали законопроєкт.

Понад тисяча людей вийшли на масові протести під Верховною Радою проти запровадження відкритого ринку землі. Організовані групи мітингарів почали збиратися ще на різних локаціях Києва перед тим, як дійти на площу Конституції.

Нардепи влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі. Президію парламенту блокували депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко. Через це в Раді оголосили на перерву. Проте повернувшись у залу нардепи влаштували нову штовханину.

Депутати влаштували сутички в Раді: відео 24 каналу

Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.



У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / Інфографіка 24 каналу

Більше про законопроєкт про ринок землі – читайте у матеріалі 24 каналу.