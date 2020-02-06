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      Закон о земле: правки могут рассматривать 4 недели

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      Народные избранники продолжают рассматривать правки в законопроект о рынке земли. После первого чтения их подали более 4 тысяч. За 3 часа работы нардепы успели рассмотреть около 100 правок.

      Если посчитать, то нардепам понадобится 4 пленарных недели, чтобы рассмотреть все правки.

      Важно! Принятие рынка земли: какие фракции поддержат законопроект

      В "Слуге народа" надеются, что не все депутаты, которые подали 4 тысячи правок, будут ставить их на подтверждение. В то же время в партии отметили, что будут придерживаться полной процедуры.

      Сегодня, 6 февраля, нардепы должны работать всю ночь, чтобы рассмотреть больше правок. Однако депутаты других фракций на это не согласились. Поэтому заседание продлится до 19:30.

      Как нардепы голосовали за рынок земли

      • Президент Владимир Зеленский пришел на заседание "Слуги народа", чтобы обсудить с нардепами земельную реформу. Большинство нардепов от президентской фракции поддержали законопроект.
      • Более тысячи человек вышли на массовые протесты под Верховной Радой против введения открытого рынка земли. Организованные группы митингующих начали собираться еще на разных локациях Киева перед тем, как прийти на площадь Конституции.
      • Нардепы устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли. Президиум парламента блокировали депутаты "Батькивщины" вместе со своим лидером Юлией Тимошенко. Из-за этого в Раде объявили перерыв. Однако вернувшись в зал нардепы устроили новую потасовку.

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      Какие основные правки внесли в законопроект о рынке земли

      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.


      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / Инфографика 24 канала

      Больше о законопроекте о рынке земли – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Законодательство Рынок земли столкновения Владимир Зеленский Протесты
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