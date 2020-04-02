Цена молчания. Почему Андрея Ермака нужно срочно убирать

Сейчас в связи со всеобщим карантином в ходу дистанционные уроки. Один из таких уроков, через океан, могли бы преподнести президенту Зеленскому американцы.

О том, что активный участник президентской кампании Дональда Трампа генерал Майкл Флинн займет должность советника президента по национальной безопасности, стало известно буквально через десять дней после победы республиканского кандидата, 18 ноября 2016 года. 29 декабря у Флинна состоялся разговор с российским послом Сергеем Кисляком.

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Возможно, этот разговор совершенно случайно произошел в тот день, когда уходящая администрация Обамы объявила о санкциях в отношении России за вмешательство в американские выборы. Законы США, между тем, категорически запрещают неофициальным лицам вести переговоры с иностранными государствами по вопросам, затрагивающим национальные интересы. Переходные администрации свято придерживаются этого правила, чтобы не создавать проблемы двоевластия. У ФБР возникли резонные опасения, что без пяти минут советник президента пообещал русским снятие санкций после инаугурации Трампа.

24 января 2017 года ФБР провело плановую беседу с будущим членом президентской команды. К этому времени американская пресса уже сообщила, что контакты Майкла Флинна с русскими являются предметом интереса спецслужб. Поведение генерала на собеседовании вызвало столько вопросов, что исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс бросилась к Дону Макгану, главному советнику переходной команды Трампа. Она сообщила ему, что Флинн дискредитирован и может стать объектом шантажа со стороны России. Это не остановило Дональда Трампа, генерал Флинн был утвержден в должности, предусматривающей самый полный доступ к национальным секретам. Правда, через рекордно короткий срок, 24 дня, пост пришлось покинуть: общественное мнение отказывалось понимать резоны, почему это назначение состоялось. Пошел процесс, который спустя несколько месяцев привел к отставке шефа ФБР Джеймса Коми, а затем масштабному расследованию "русского следа" с привлечением спецпрокурора Боба Мюллера.

Позже Майкл Флинн признался, что дезинформировал ФБР о своих контактах с русским послом, а также о своих деловых обязательствах перед Турцией. В процессе суда сторона обвинения требует наказания в виде тюремного заключения до полугода. Пока вынесение приговора переносится, а Трамп уже заявил, что готов помиловать этого замечательного парня, которому ФБР испортило жизнь.

Напомнить эту историю, которая оказалась вытеснена из фокуса внимания последующими скандалами и пандемией, кажется уместным в связи с нашим скандалом, в котором фигурируют глава президентского Офиса Андрей Ермак и его брат Денис. Уже опубликованных материалов достаточно, чтобы уверенно утверждать, что Денис, пользуясь высоким положением брата, в период скрытой записи работавшего советником президента, приторговывал через своих помощников государственными постами.

Насколько удачно – вопрос второй, скорей, больше надувал щеки, чем реально влиял на процессы, и взятые деньги иногда приходилось возвращать, но это ничуть не умаляет масштабов непотребства. А то, что Андрей, уже в качестве ближайшего доверенного лица Зеленского и главы его Офиса, инициировал уголовное преследование не брата и его помощников, а народного депутата Гео Лероса, который опубликовал компромат, выводит скандал на новый уровень: появление дискредитирующих материалов обеспокоило высшую государственную власть больше, чем их содержание. Ермаки, пока выглядит так, дороже Владимиру Зеленскому, чем его заявленная базовая установка на категорическое неприятие коррупции.

Но, как учит нас американский случай с генералом Флинном, помимо коррупционной составляющей, в таких историях очень важен фактор национальной безопасности. Дискредитированный чиновник высокого ранга – классическая мишень для шантажа и вербовки. Андрей Ермак является ведущим переговорщиком от имени Украины в контактах с российскими представителями. Можно не сомневаться, в Москве давно думают, как подобрать ключики к этому человеку. Ситуация с братом вынуждает допускать, что придумали и, не дай бог, уже подобрали.

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Кто тайно писал разговоры-терки Дениса Ермака и его подручных, узнать и важно, и интересно, как и то, почему слили эти записи только и именно сейчас. Но неотложно необходимо узнать, откуда в этих обстоятельствах брать доверие к Андрею Ермаку? Как с этой проблемой справляется президент?

Почему нужно доверять президенту, почему-то продолжающему доверять Ермаку, который использует власть, чтобы спасти уже неспасаемого брата и себя, и топит при этом главу государства и государство заодно?

Даже если принять во внимание только то, что глава Офиса предпринял после начала скандала, этого вполне достаточно, чтобы с ним побыстрее распрощаться, независимо от степени его участия в махинациях брата. Хотя и эту степень выяснить нужно непременно.

Как ковбой на необъезженной лошади во время родео, генерал Флинн продержался на своей должности во время бушевавших вокруг него страстей 24 дня. После появления компромата на Ермаков миновало шесть дней. Владимир Зеленский молчит.