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      Зеленскому нужно было хотя бы отстранить Ермака, – Шабунин о скандале с пленками

      - Читати новину українською
      Андрій Єрмак / file.liga.net/

      У Зеленского, согласно его риторике, позиционированием перед избирателями, было лишь два выхода из ситуации, которая сложилась вокруг руководителя Офиса Президента. Радикальный – сразу уволить Ермака. Приемлемый – хотя бы отстранить его на время расследования.

      Натомість президент не зробив ні першого, ні другого. Про це в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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      Він додав, що навіть під час відеозвернення від 1 квітня, Володимир Зеленський говорив про все, що завгодно, крім головного – про Єрмака. І це його ідеологічний вибір.

      Я не знаю, що такого важливого робить Єрмак, щоб після цього всього його не відсторонити хоча б тимчасово. Побутувала така думка, що команда президента – геніальні в комунікації. Не геніальні, і це просто провал. Не зроблено елементарного, немає позиції президента і хоча б тимчасового відсторонення,
      – прокоментував Віталій Шабунін.

      За його словами, в руках Офісу Президента наразі повнота всієї влади, під ним є монобільшість. Втім, голова правління Центру протидії корупції зазначив, що поки не бачить особливої ефективності Єрмака в цій історії.

      На його думку, вчорашня комунікація Андрія Єрмака зі спробою вийти зі скандалу була відверто аматорською. І проведенням брифінгу він зробив ще більше проблем як собі, так і президенту. "Тому я поки не бачу унікальності Єрмака, і, зокрема, його незамінності", – розповів Віталій Шабунін.

      Що відомо про скандал між Андрієм Єрмаком і нардепом Гео Леросом?
      ► Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами";
      ► Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний;
      ► Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує";
      ► На скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення. Пізніше її перенаправили в НАБУ;
      ►Згодом у мережі з'явились нові відео з нібито братом Єрмака;
      ►30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до відомства подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, брата якого засвітили на відео.
      ►1 квітня Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він. У фейсбуці він написав, що згідно із Законом України він вільний громадянин, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд резюме тощо.

      Віталій Шабунін відзначив, що у фракції президента є достатня кількість людей, зокрема, він може назвати навіть 5, хто буде не менш ефективним, ніж Андрій Єрмак на цій посаді.

      Крім того, за словами голови Центру протидії корупці, не менше, ніж 5 людей, можна "дістати" з попередніх Кабінетів Міністрів. Та й в команді президента на початку його каденції були люди, гідні перебувати на посаді керівника Офісу Президента.

      Немає проблем з тим, щоб знайти зараз в Україні людей на такі посади: генпрокурора чи голову СБУ, Питання, чи є в президента бажання мати на посадах професіоналів, а не найближчих, найдовіренніших аматорів,
      – прокоментував Віталій Шабунін.

      Перше відео за участю брата Андрія Єрмака:

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом
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