Ценим помощь и поддержку, – Зеленский поговорил с премьером Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и поблагодарил его за поддержку.

Президент отметил, что Чехия оказывает весомую помощь Украине и исключительно относится к эвакуированным украинцам, находящимся на территории Чехии.

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Украина ценит поддержку чехов в войне, которую Россия развязала против Украины.

Поблагодарил премьер-министра Петра Фиала за поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии. Отметил весомую гуманитарную поддержку, помощь в безопасности и исключительное отношение к украинцам, которые нашли временное убежище в Чехии. Мы действительно это ценим!

– написал Зеленский.

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