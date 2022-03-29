Ценим помощь и поддержку, – Зеленский поговорил с премьером Чехии
29 марта 2022 , 12:10Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и поблагодарил его за поддержку.
Президент отметил, что Чехия оказывает весомую помощь Украине и исключительно относится к эвакуированным украинцам, находящимся на территории Чехии.
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Украина ценит поддержку чехов в войне, которую Россия развязала против Украины.
Поблагодарил премьер-министра Петра Фиала за поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии. Отметил весомую гуманитарную поддержку, помощь в безопасности и исключительное отношение к украинцам, которые нашли временное убежище в Чехии. Мы действительно это ценим!
– написал Зеленский.
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