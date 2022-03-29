Президент зауважив, що Чехія надає вагому допомогу Україні та винятково ставиться до евакуйованих українців, які перебувають на території Чехії.

До теми У Чехії змінять правила безкоштовного проїзду для українців: чого варто очікувати

Україна цінує підтримку чехів у війні, яку Росія розв'язала проти України.

Подякував прем'єр-міністру Петру Фіалу за підтримку українського народу у боротьбі проти російської агресії. Відзначив вагому гуманітарну, безпекову допомогу, виняткове ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у Чехії. Ми справді це цінуємо!,

– написав Зеленський.

До теми – як минув місяць героїчного протистояння: дивіться відео