Ценный свидетель в судах против России, – Тука о рассекречивании украинского разведчика

Точная причина рассекречивания разведчика Эдуарда Матюхи неизвестна. Но он неслучайный человек. С точки зрения безопасности ему и его семье ничего не угрожает.

Об этом 24 каналу рассказал экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука.

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Как отмечает специалист, в течение пяти лет войны с Россией случаев с рассекречиванием наших разведчиков на оккупированных территориях было немало. Пример Эдуарда Матюхи, который работал в свое время "народным мэром" Горловки, а также имел высокие должности в коммунистической партии "ДНР", – единичный случай, когда якобы гражданский человек работает с украинскими спецслужбами.

Надо понимать принципиальную разницу между теми, кто осуществляет, условно говоря, диверсионные акции в тылу врага, и человеком, который работает на политической должности. Можно себе представить, какой объем информации политического характера Матюха передал украинским спецслужбам,

– убежден Георгий Тука.

По словам экс-главы Луганской ОГА, Матюха может свидетельствовать в международных процессах "Украина против России." Вполне возможно, что эвакуация Матюхи с оккупированной территории связана с тем, что его в ближайшее время будут использовать в качестве свидетеля в международных судах и исках.

Продолжается суд в Гааге о признании России страной, которая финансирует терроризм. Матюха может предоставить большое количество информации. Разведчик знает о содержании так называемых гумконвоев и рассказывать может часами. И о связях с Госдумой России. А это факты о политической поддержке Россией террористов,

– отмечает Тука.

Кто такой Эдуард МатюхаБывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха – украинский разведчик работал пять лет среди боевиков, и на днях вернулся в Украину. Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами.



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