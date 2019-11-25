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      Ценный свидетель в судах против России, – Тука о рассекречивании украинского разведчика

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      Эдуард Матюха знает о связи террористов с Кремлем? / ТСН

      Точная причина рассекречивания разведчика Эдуарда Матюхи неизвестна. Но он неслучайный человек. С точки зрения безопасности ему и его семье ничего не угрожает.

      Об этом 24 каналу рассказал экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука.

      Читайте также: Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили

      Как отмечает специалист, в течение пяти лет войны с Россией случаев с рассекречиванием наших разведчиков на оккупированных территориях было немало. Пример Эдуарда Матюхи, который работал в свое время "народным мэром" Горловки, а также имел высокие должности в коммунистической партии "ДНР", – единичный случай, когда якобы гражданский человек работает с украинскими спецслужбами.

      Надо понимать принципиальную разницу между теми, кто осуществляет, условно говоря, диверсионные акции в тылу врага, и человеком, который работает на политической должности. Можно себе представить, какой объем информации политического характера Матюха передал украинским спецслужбам,
      – убежден Георгий Тука.

      По словам экс-главы Луганской ОГА, Матюха может свидетельствовать в международных процессах "Украина против России." Вполне возможно, что эвакуация Матюхи с оккупированной территории связана с тем, что его в ближайшее время будут использовать в качестве свидетеля в международных судах и исках.

      Продолжается суд в Гааге о признании России страной, которая финансирует терроризм. Матюха может предоставить большое количество информации. Разведчик знает о содержании так называемых гумконвоев и рассказывать может часами. И о связях с Госдумой России. А это факты о политической поддержке Россией террористов,
      – отмечает Тука.

      Кто такой Эдуард МатюхаБывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха – украинский разведчик работал пять лет среди боевиков, и на днях вернулся в Украину. Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами.


      Что узнал украинский разведчик:

      • Пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже есть ответственный за это человек – депутат Тайсаев Казбек Кучукович;
      • Этим депутатом и другими коммунистами формируются русские "гуманитарные конвои", в которые включают автомобили с наличными для оккупированных территорий Донбасса;
      • В прошлом году планировалось восстановление проекта "Новороссия". Это были военные планы по захвату Харьковской области, Одесской области и созданию сухопутного коридора к полуострову Крым.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Трибунал в Гааге
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