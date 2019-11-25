Цінний свідок у судах проти Росії, – Тука про розсекречення українського розвідника

Точна причина розсекречення розвідника Едуарда Матюхи невідома. Але він невипадкова людина. З точки зору безпеки йому і його сім’ї нічого не загрожує.

Про це 24 каналу розповів ексглава Луганської ОДА Георгій Тука.

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Як зазначає фахівець, протягом п’яти років війни з Росією випадків із розсекреченням наших розвідників на окупованих територіях було чимало. Приклад Едуарда Матюхи, який працював свого часу "народним мером" Горлівки, а також мав високі посади у комуністичній партії "ДНР", – непоодинокий випадок, коли начебто цивільна людина працює з українськими спецслужбами.

Треба розуміти принципову різницю між тими, хто здійснює, умовно кажучи, диверсійні акції в тилу ворога, і людиною, яка працює на політичній посаді. Можна собі уявити, який обсяг інформації політичного характеру Матюха передав українським спецслужбам,

– переконаний Георгій Тука.

За словами ексочільника Луганської ОДА, Матюха може свідчити в міжнародних процесах "Україна проти Росії." Цілком можливо, що евакуація Матюхи з окупованої території пов’язана тим, що його найближчим часом використовуватимуть як свідка в міжнародних судах і позовах.

Триває суд у Гаазі щодо визнання Росії країною, яка фінансує тероризм. Матюха може надати велику кількість інформації. Розвідник знає про вміст і зміст так званих гумконвоїв і розповідати може годинами. І про зв’язки з держдумою Росії. А це факти про політичну підтримку Росією терористів,

– наголошує Тука.

Хто такий Едуард МатюхаКолишній "народний мер" Горлівки на Донеччині Едуард Матюха – український розвідник працював п’ять років серед бойовиків, і днями повернувся в Україну. Матюха розповів, що збирав інформацію про злочини Росії та заводив контакти з російськими комуністами.

Про що дізнався український розвідник: