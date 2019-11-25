23:31
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Цінний свідок у судах проти Росії, – Тука про розсекречення українського розвідника

      3537 Читать новость на русском
      Едуард Матюха згає про зв'язки терористів із Кремлем? / ТСН

      Точна причина розсекречення розвідника Едуарда Матюхи невідома. Але він невипадкова людина. З точки зору безпеки йому і його сім’ї нічого не загрожує.

      Про це 24 каналу розповів ексглава Луганської ОДА Георгій Тука.

      Читайте також: Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили

      Як зазначає фахівець, протягом п’яти років війни з Росією випадків із розсекреченням наших розвідників на окупованих територіях було чимало. Приклад Едуарда Матюхи, який працював свого часу "народним мером" Горлівки, а також мав високі посади у комуністичній партії "ДНР", – непоодинокий випадок, коли начебто цивільна людина працює з українськими спецслужбами.

      Треба розуміти принципову різницю між тими, хто здійснює, умовно кажучи, диверсійні акції в тилу ворога, і людиною, яка працює на політичній посаді. Можна собі уявити, який обсяг інформації політичного характеру Матюха передав українським спецслужбам,
      – переконаний Георгій Тука.

      За словами ексочільника Луганської ОДА, Матюха може свідчити в міжнародних процесах "Україна проти Росії." Цілком можливо, що евакуація Матюхи з окупованої території пов’язана тим, що його найближчим часом використовуватимуть як свідка в міжнародних судах і позовах.

      Триває суд у Гаазі щодо визнання Росії країною, яка фінансує тероризм. Матюха може надати велику кількість інформації. Розвідник знає про вміст і зміст так званих гумконвоїв і розповідати може годинами. І про зв’язки з держдумою Росії. А це факти про політичну підтримку Росією терористів,
      – наголошує Тука.

      Хто такий Едуард МатюхаКолишній "народний мер" Горлівки на Донеччині Едуард Матюха – український розвідник працював п’ять років серед бойовиків, і днями повернувся в Україну. Матюха розповів, що збирав інформацію про злочини Росії та заводив контакти з російськими комуністами.

      Про що дізнався український розвідник:

      • Проросійські невизнані анклави (Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я, "ДНР" і "ЛНР") координуються Кремлем через КПРФ, у партії навіть є відповідальна за це людина – депутат Тайсаєв Казбек Кучуковіч;
      • З цим депутатом та іншими комуністами формуються російські "гуманітарні конвої", в які включають автомобілі із готівкою для окупованих територій Донбасу;
      • У минулому році планувалося відновлення проєкту "Новоросія". Це були військові плани щодо захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим.
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні
      10262
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Гаазький трибунал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      сьогодні , 22:33 Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      Наталія Пристанська 546
      Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      сьогодні , 22:00 Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      Блог Медіа 221
      Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      сьогодні , 21:16 Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      Світлана Попова 630
      Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
      сьогодні , 20:05 Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
      Інна Жолобович 4772
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 19:57 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 10262
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук