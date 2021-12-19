Ценой собственной жизни обеспечили победу Революции, – активист Майдана о Небесной Сотне

Небесная Сотня – это, без сомнения, герои, которые обеспечили победу Революцию Достоинства. Хоть заплатили слишком высокую цену – собственную жизнь.

Зато наше будущее является ценой, которую приходится платить за выбор, ценой свободы и независимости. Об этом рассказал активист Майдана, который впоследствии стал разведчиком, Виталий Кузьменко.

К теме Отдельных беркутовцев, которые издевались над майдановцами, удалось идентифицировать, – активист

Ценой собственной жизни они (Небесная Сотня – 24 канал) обеспечили победу Революции,

– подчеркнул Кузьменко.

Он добавил, что осознать свое достоинство украинцам удалось не в первые годы независимости, а только после кровавых событий в центре Киева, после гибели десятков наших сограждан.

По словам активиста, это навсегда будет напоминанием и обязанностью сохранять это достоинство.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Что надо знать о Небесной Сотне

С 18 по 21 февраля продолжалось жестокое противостояние на Майдане. Этот период называют завершающим этапом Революции Достоинства.

В результате 22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года..

Всего погибло 107 человек. Их называют Небесной Сотней. Украина чтит память героев 20 февраля.

Кстати: как происходил жестокий разгон Евромайдана в 2013 году: смотрите видео