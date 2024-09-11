Кстати, 11 сентября в Киеве также ограничивали движение общественного транспорта из-за саммита Крымской платформы.

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Что известно об ограничении движения транспорта в центре Киева

12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города,

– заявили в управлении.

Там попросили людей учесть эту информацию во время движения по городу.

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Стоит заметить, что 11 сентября в Киев с визитом прибыли:

госсекретарь США Энтони Блинкен;

министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми;

президент Литвы Гитанас Науседа;

премьер Латвии Эвика Силиня;

председатель сената Чехии Милош Выстрчил;

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Кстати, в Управлении государственной охраны Украины заметили, что закон Украины предусматривает, что они предоставляют государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

Также во время проезда авто глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, военнослужащие Управления государственной охраны Украины вместе с полицией имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Также они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.