По словам Кличко, уже с завтрашнего дня в Киеве заработают станции "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".

Смотрите также Первый пробный поезд прошел по обновленному участку между станциями "Лыбедская" и "Демеевская"

Сколько стоил ремонт метро

Мэр столицы также отметил, что ремонт длился 9 месяцев и обошелся в 383 миллионов гривен, что на 62 миллиона гривен меньше первоначальной стоимости.

За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в частности сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 метров, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей длиной более 50 метров). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов,

– рассказал Кличко.

Перегонный тоннель между "Демеевской" – "Лыбедской" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химического закрепления почв вокруг нее.

Также Кличко сообщил, что были установлены причины возникновения аварийной ситуации. Ими стали отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства участка тоннеля.