За словами Кличка, вже відзавтра у Києві запрацюють станції "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

Дивіться також Перший пробний поїзд пройшов оновленою ділянкою між станціями "Либідська" та "Деміївська"

Скільки коштував ремонт метро

Мер столиці також зазначив, що ремонт тривав 9 місяців і обійшовся у 383 мільйонів гривень, що на 62 мільйони гривень менше початкової вартості.

За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 метрів, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 метрів). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів,

– розповів Кличко.

Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" перебуває у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Також Кличко повідомив, що були встановлені причини виникнення аварійної ситуації. Ними стали окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва ділянки тунелю.