Россия нанесла удары по Донецку: есть жертвы, в сети показали апокалиптические кадры

Российские оккупанты 28 апреля цинично обстреляли центр временно оккупированного Донецка. В частности, под вражеский обстрел попала остановка возле универсама "Украина".

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в городе ряд прилетов. 24 Канал. В частности, во время движения загорелся автобус.

Обратите внимание Россияне обстреляли многоэтажку в Умани: среди погибших уже трое детей

Сообщается, что погибли 7 человек. Среди них – ребенок.

В Донецке вспыхнул автобус: смотрите видео

Детали обстрела

Российские оккупанты обстреляли Донецк в то время, когда в Умани разбирают завалы многоэтажки, в которую попали захватчики.