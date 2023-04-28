Россия нанесла удары по Донецку: есть жертвы, в сети показали апокалиптические кадры
28 апреля 2023, 14:17Читати новину українською
Российские оккупанты 28 апреля цинично обстреляли центр временно оккупированного Донецка. В частности, под вражеский обстрел попала остановка возле универсама "Украина".
Местные телеграмм-каналы сообщают, что в городе ряд прилетов. 24 Канал. В частности, во время движения загорелся автобус.
Обратите внимание Россияне обстреляли многоэтажку в Умани: среди погибших уже трое детей
Сообщается, что погибли 7 человек. Среди них – ребенок.
В Донецке вспыхнул автобус: смотрите видеоЗаметьте! Российские оккупанты обстреляли Донецк в то время, когда в Умани разбирают завалы многоэтажки, в которую попали захватчики.
Детали обстрела